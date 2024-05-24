5 идей для оформления пустой стены на кухне

Открытое хранение с помощью пегборда или крючков — это не только практичное, но и стильное решение. Вы можете развесить кухонную утварь, кастрюли, сковородки или даже декоративные элементы, такие как растения в горшочках или фотографии. Пегборд можно украсить небольшими полочками для дополнительных акцентов, что добавит вашему интерьеру индивидуальности и функциональности.