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Posted 24 мая, 17:38

Published 24 мая, 17:38

Modified 9 сентября, 23:42

Updated 9 сентября, 23:42

5 идей для оформления пустой стены на кухне

5 идей для оформления пустой стены на кухне

24 мая 2024, 17:38
Фото: Изображение Midjourney
Пустая стена на кухне-гостиной может стать идеальным холстом для вашего творческого самовыражения. Вместо установки полки на высоте 180 см для декоративных кружек, что неудобно и малопрактично, рассмотрите следующие варианты оформления.

Открытое хранение на пегборде или крючках

Открытое хранение с помощью пегборда или крючков — это не только практичное, но и стильное решение. Вы можете развесить кухонную утварь, кастрюли, сковородки или даже декоративные элементы, такие как растения в горшочках или фотографии. Пегборд можно украсить небольшими полочками для дополнительных акцентов, что добавит вашему интерьеру индивидуальности и функциональности.

Грифельная, магнитная или маркерная пленка

Превратите часть стены в пространство для творчества и заметок с помощью грифельной краски, магнитной или маркерной пленки. Грифельная стена позволяет рисовать мелом и легко обновлять рисунки или записи, а магнитная пленка дает возможность прикреплять заметки и фотографии. Маркерная пленка подойдет для создания списков дел или рецептов. Для хранения меловых или маркерных принадлежностей используйте органайзер, который можно закрепить на стене.

Декоративная панель из пенополистирола или дюрополимера

Легкие панели из пенополистирола или дюрополимера — отличный способ добавить текстуру и цвет в интерьер. Они легко монтируются на специальный клей и могут быть покрашены в любой цвет интерьерной краской. Подсветка с помощью светодиодной ленты по бокам панели добавит мягкий и приятный свет, создавая уютную атмосферу.

Рамка или рамки из молдингов с декоративными обоями

Используйте молдинги из дюрополимера или пенополистирола для создания рамок на стене, которые можно заполнить декоративными обоями. Это добавит объем и глубину вашему интерьеру. Выберите обои, которые гармонируют с общей цветовой гаммой кухни. Молдинги можно покрасить в цвет стен или сделать контрастными для дополнительного акцента.

Зеркало в красивой раме

Зеркало не только добавит свет и визуально расширит пространство, но и станет стильным элементом декора. Выберите раму, которая подходит к вашему интерьеру — например, черную для современного стиля или золотую для классического. Избегайте слишком вычурных рам, чтобы не перегружать интерьер.

Эти идеи помогут оживить пространство и сделать вашу кухню-гостиную более уютной и функциональной, написал journal.tinkoff.ru.

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