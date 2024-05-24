5 идей для оформления пустой стены на кухне

Posted 24 мая, 17:38
Published 24 мая, 17:38
Modified 9 сентября, 23:42
Updated 9 сентября, 23:42
Открытое хранение с помощью пегборда или крючков — это не только практичное, но и стильное решение. Вы можете развесить кухонную утварь, кастрюли, сковородки или даже декоративные элементы, такие как растения в горшочках или фотографии. Пегборд можно украсить небольшими полочками для дополнительных акцентов, что добавит вашему интерьеру индивидуальности и функциональности.
Превратите часть стены в пространство для творчества и заметок с помощью грифельной краски, магнитной или маркерной пленки. Грифельная стена позволяет рисовать мелом и легко обновлять рисунки или записи, а магнитная пленка дает возможность прикреплять заметки и фотографии. Маркерная пленка подойдет для создания списков дел или рецептов. Для хранения меловых или маркерных принадлежностей используйте органайзер, который можно закрепить на стене.
Легкие панели из пенополистирола или дюрополимера — отличный способ добавить текстуру и цвет в интерьер. Они легко монтируются на специальный клей и могут быть покрашены в любой цвет интерьерной краской. Подсветка с помощью светодиодной ленты по бокам панели добавит мягкий и приятный свет, создавая уютную атмосферу.
Используйте молдинги из дюрополимера или пенополистирола для создания рамок на стене, которые можно заполнить декоративными обоями. Это добавит объем и глубину вашему интерьеру. Выберите обои, которые гармонируют с общей цветовой гаммой кухни. Молдинги можно покрасить в цвет стен или сделать контрастными для дополнительного акцента.
Зеркало не только добавит свет и визуально расширит пространство, но и станет стильным элементом декора. Выберите раму, которая подходит к вашему интерьеру — например, черную для современного стиля или золотую для классического. Избегайте слишком вычурных рам, чтобы не перегружать интерьер.
Эти идеи помогут оживить пространство и сделать вашу кухню-гостиную более уютной и функциональной, написал journal.tinkoff.ru.
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