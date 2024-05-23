Современных военных заставили драться в микенских доспехах периода Троянской войны

Больше 10 часов пехотинцы, экипированные в полный доспех и вооруженные микенским оружием, участвовали в симуляции боев. После эксперимента их снова обследовали. Результаты показали, что бронзовый доспех из Дендры был эффективным защитным снаряжением для пеших воинов, а не только церемониальным. Хотя при этом испытуемые отмечали, что ощущалась тяжесть в теле и ногах из-за массивности доспехов. При этом бои на колесницах давались значительно проще, чем обычные сражения босиком или пеший против колесницы. Также почти у всех в течение дня наблюдалась легкая гипертермия, достигавшая 37,7 градуса.