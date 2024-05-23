Современных военных заставили драться в микенских доспехах периода Троянской войны

Posted 23 мая, 16:49
Published 23 мая, 16:49
Modified 9 сентября, 23:35
Updated 9 сентября, 23:35
Во время исследования пехотинцы носили реплики вооружения, найденного в 60-м году прошлого века в гробнице недалеко от деревни Дендра. Помимо хорошо сохранившихся останков людей и погребальной утвари, захоронение содержало бронзовый панцирь, а также шлем из кабаньих клыков.
Ранее реконструкторы уже пытались опробовать реплики этих доспехов, но тогда из-за массивности и несоответствия физических параметров испытуемых показалось, что для боевых действий они не пригодны.
В новом эксперименте ученые заставили уже современных военных более 10 часов носить экипировку периода Троянской войны. Обмундирование, общим весом в 18 кг, которое ранее считалось церемониальным или предназначенным для воинов на колесницах, оказалось вполне пригодным и для повседневной носки солдат.
Основываясь на описании пеших воинов периода Троянской войны из «Илиады» Гомера, группа ученых начала эксперимент. Для начала были отобраны люди, подходящие под параметры роста в 170-178 см и веса в 70-80 кг. Их возраст не превышал 35 лет. Накануне эксперимента они прошли медицинское обследование, а затем приступили к режиму жизни древних воинов с подъемом в 5 утра и завтраком в 7 утра. В их рационе было мясо и вино вечером, а днем хлеб, козий сыр, оливки и вода.
Больше 10 часов пехотинцы, экипированные в полный доспех и вооруженные микенским оружием, участвовали в симуляции боев. После эксперимента их снова обследовали. Результаты показали, что бронзовый доспех из Дендры был эффективным защитным снаряжением для пеших воинов, а не только церемониальным. Хотя при этом испытуемые отмечали, что ощущалась тяжесть в теле и ногах из-за массивности доспехов. При этом бои на колесницах давались значительно проще, чем обычные сражения босиком или пеший против колесницы. Также почти у всех в течение дня наблюдалась легкая гипертермия, достигавшая 37,7 градуса.
Помимо реальных боев, на основе полученных данных, ученые создали компьютерную симуляцию, где смогли попробовать на войнах разные внешние факторы. Так, солдаты не смогли справится с задачами только в условиях очень высокой температуры воздуха и низкой скорости ветра.
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