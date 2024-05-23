Как я восстановила и быстро отрастила густые волосы: мои проверенные методы

Posted 23 мая, 11:19
Published 23 мая, 11:19
Modified 9 сентября, 23:34
Updated 9 сентября, 23:34
Начнем с того, что я раньше никогда не жаловалась на длину и густоту волос. Видимо, чисто из-за генетической предрасположенности волосы у меня всегда хорошо росли и прекрасно выглядели. Всё это позволяло мне проводить различные эксперименты с шевелюрой — как мне казалось, без последствий.
Я рано начала краситься хной, потом несколько раз делала мелирование, красилась другими красками. Пока в один прекрасный день не обнаружила, что мои волосы стали ломкими и перестали быстро расти. Кроме того, пропала густота, а на ощупь моя шевелюра напоминала солому.
Такие изменения привели меня в ужас, поэтому я решила обратиться к мастеру в салоне красоты. Первый вопрос специалиста был, какие уходовые средства я применяю? К своему стыду, пришлось признаться, что единственными средствами ухода в моем обиходе были обычный шампунь и недорогой бальзам для смягчения. Но откуда ж мне было знать, как правильно ухаживать за волосами?
К моему облегчению, специалист объявила, что волосы отходчивые и их густоту и здоровье можно быстро восстановить даже в домашних условиях. С этого и начался процесс восстановления моей шевелюры, методами которого я и хочу с вами поделиться.
Важно! Спровоцировать выпадение волос может несколько факторов: стресс, нехватка витаминов, гормональные сбои, дефицит железа, хронические заболевания и др. Не стесняйтесь обратиться к трихологу, чтобы выявить и устранить причину, и только потом начинайте отращивать шевелюру.
Оговорюсь сразу — ни одно косметологическое средство не поможет вам волшебным образом отрастить быстро густую и длинную шевелюру. Но вот поддержать здоровье волос такие средства помогут. Кроме того, учтите, что потеря здоровья волос часто обусловлена негативным воздействием внешних факторов, и небольшие изменения в образе жизни и уходе за волосами помогут заметно сказаться на их здоровье и отрастить густые и длинные локоны.
Поэтому я разработала план действий, как восстановить и отрастить волосы в домашних условиях, по пунктам, опираясь на советы трихолога и парикмахера, и приступила к его исполнению.
Самая простейшая манипуляция, чтобы быстро восстановить и отрастить шевелюру, — массаж головы. Мастер посоветовал делать его ежедневно в домашних условиях. Это стимулирует кровообращение, обеспечивает питание волосяных фолликулов, тем самым помогая быстрее отрастить нужную длину.
На массажную щетку я по совету мастера наносила 5–7 капель эфирного масла и расчесывала пряди в течение 10 минут. Это делается уже на высушенную голову. Чтобы восстановить и отрастить длинную шевелюру как можно быстрей, советуют использовать кокосовое, репейное, аргановое, оливковое, миндальное, жасминовое масло либо применять профессиональные средства с маслами.
Правильное мытье головы — залог хорошего здоровья волосяных луковиц. А это первый шаг к тому, чтобы восстановить и отрастить густые пряди. Но не стоит мыть голову слишком часто: это пересушивает кожу и смывает естественную защиту, что приводит к ломкости и сухости. Частота мытья зависит от индивидуальных факторов — внешней среды, физической активности, гормонального фона, частоты использования стайлинговых средств. Поэтому советую мыть голову исключительно по мере загрязнения.
Чтобы быстро восстановить и отрастить волосы в домашних условиях, я выбирала специальные восстанавливающие шампуни на основе растительных компонентов. Помните, что шампунь нужно наносить на корни волос и кожу головы.
Мыть голову горячей водой не стоит, чтобы не провоцировать активность сальных желез. После смывания шампуня с головы обязательно воспользуйтесь бальзамом-ополаскивателем или кондиционером для восстановления волос. Они помогут создать на фолликулах защитный слой и дополнительно подпитать кончики, что помогает восстановить и отрастить волосы. Эти средства, в отличие от шампуня, нужно наносить непосредственно на влажные пряди на 10–20 минут (в зависимости от типа продукта), а потом смывать водой.
Важно! Если вы хотите быстро восстановить и отрастить длинную шевелюру, не расчесывайте мокрые волосы и не выжимайте их после мытья — достаточно аккуратно промокнуть мягким полотенцем. Не стоит спать с мокрой головой — волосы будут травмироваться даже о самое мягкое постельное белье.
Обязательное условие для того, чтобы быстро восстановить и отрастить волосы, — несмываемый уход. В этом помогут различные спреи, флюиды, сыворотки. Эти средства наносятся либо на сухие, либо на влажные пряди и не смываются водой.
Восстанавливающие средства для того, чтобы отрастить волосы, помогают предупредить сечение кончиков, защищают от негативного воздействия окружающей среды, восстанавливают утраченные блеск и мягкость, придают густоту и предупреждают ломкость волос.
Важно! Если вы хотите быстро отрастить и восстановить волосы, постарайтесь отказаться или хотя бы ограничить любые манипуляции, связанные с высокими температурами, — меньше используйте фен, плойку, утюжок. Используйте в домашних условиях альтернативные методы укладки, не травмирующие волосы.
Быстро отрастить густую шевелюру и восстановить ее здоровье поможет питание волос. Его можно обеспечить с помощью масок, которые желательно наносить 1–2 раза в неделю. Маски наношу во время мытья головы, аккуратными массирующими движениями втирая их в пряди. Не следует пользоваться масками слишком часто — перегруженные питательными веществами волосы теряют блеск и начинают быстро выпадать.
Выбирайте маску в соответствии с вашим типом волос и их состоянием. Хорошо помогают восстановить и отрастить длинные волосы маски с перцем, яичным желтком, отваром луковой шелухи, корнем лопуха, кокосовым и репейным маслом. Их можно сделать в домашних условиях самостоятельно, но я предпочитаю магазинные варианты масок, которые содержат сразу несколько активных природных компонентов.
Скорая помощь при выпадении и ломкости волос — лечебные ампулы. Это то, что необходимо при нарушении роста волос, их сухости и тонкости, секущихся кончиках. Использовать ампулы при проблемах с волосами советуют все трихологи и косметологи. Это средство действительно волшебное — помогает быстро восстановить и отрастить шевелюру в домашних условиях без особых усилий и сложных уходовых процедур.
Ампулы используются сразу после мытья головы по принципу масок, но чаще всего не смываются водой. Для лучшего эффекта их нужно применять курсами, а состав подбирать по назначению: против выпадения, для укрепления и роста волос, для защиты от негативных факторов и др.
Важно! Если вы хотите отрастить здоровые волосы, защищайте их от перепадов температур: обязательно надевайте головные уборы в холодное время года, в домашних условиях используйте увлажнители воздуха.
На период восстановления волос лучше всего отказаться от травмирующих бьюти-процедур: окрашивания, мелирования, химической завивки. Составы, используемые во время этих манипуляций, негативно воздействуют на структуру волос, разрушая и ослабляя кутикулу.
Но если нужно быстро отрастить и восстановить шевелюру, а от этих процедур невозможно либо сложно отказаться, то выбирайте щадящие составы краски для волос. Я, например, выбирала средства для окрашивания, помогающие восстановить структуру волос.
В этом случае не стоит экономить и выбирать бюджетную косметику с маркетплейсов. Лучше заказывать средства с проверенного сайта — так вы будете уверены в качестве продукции и в том, что она дойдет до вас в целости и сохранности.
Подстригание кончиков, вопреки устоявшемуся мнению, не поможет быстро отрастить волосы. Но эта процедура необходима — только так я смогла остановить сечение волос. Бьюти-мастер посоветовал мне состригать раз в три месяца пару сантиметров длины. В домашних условиях это делать не очень удобно, поскольку в салоне мастера используют специальные ножницы.
Важно! Чтобы отрастить хорошую длину и восстановить волосы, откажитесь от тугих пучков и хвостов, используйте мягкие шелковые резинки.
Не могу сказать, что я фанат здорового питания, но, чтобы отрастить густые волосы, пришлось скорректировать рацион. Никаких строгих диет и ограничений — просто стараемся есть больше рыбы, овощей, зелени, морепродуктов. Все салаты заправляем оливковым или подсолнечным маслом, в качестве перекусов употребляем злаки, натуральные йогурты, орехи.
Потребление чая и кофе я сократила до двух раз в день, но чистой воды выпиваю достаточно — 1,5–2 литра в день.
Каждый организм уникален, поэтому разным людям нужно разное время для того, чтобы отрастить шевелюру и восстановить ее здоровье. Помните, что каждой из нас природой даны разные волосы по длине, густоте и типу. То есть нельзя сделать шевелюру гуще, если это не обусловлено генетикой. Но вот повлиять на ее здоровье и качество можно. И восстановить волосы может каждая девушка, если системно применять комплексный подход и не опускать руки.
Никакие уходовые процедуры и средства не помогут быстро отрастить густые волосы, если вы продолжите портить их феном или плойкой, питаться фастфудом, неправильно мыть голову. И не стоит ждать мгновенных результатов — для того чтобы отрастить густую шевелюру, понадобятся не месяцы, а годы. На своем примере скажу, что мне удалось достичь желанного результата спустя год и девять месяцев после того, как я стала придерживаться своего плана.
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