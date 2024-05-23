Как сходить в театр, не заплатив ни копейки

Posted 23 мая, 11:18
Published 23 мая, 11:18
Modified 9 сентября, 23:35
Updated 9 сентября, 23:35
Как пишет kp.ru, граждане, относящиеся к льготным категориям, могут воспользоваться правом приобретения бесплатных билетов или с хорошей скидкой, иногда до 70%. При приобретении билета достаточно предъявить соответствующий документ, обосновывающий данное право. Льготные билеты распространяются и через центры социальной защиты населения.
Например, в Большом театре часть билетов реализуется молодым людям и гражданам старшего возраста по льготному тарифу. Конечно, это могут быть не самые неудобные места, да и видимость может быть несколько ограничена, но все-таки это главный театр страны.
В других театрах также есть специальные скидки для учащихся или на спектакли, идущие в определенные дни.
Лицам, не относящимся к льготным категориям, тоже можно недорого попасть в театр. Через друзей и знакомых можно достать пригласительный или приобрести билет на галерку. Совсем без денег можно смотреть спектакль, сидя в проходе на стульчике. Однако если быть повнимательнее, то после третьего звонка можно пересесть на любое свободное место, наверняка кто-то застрянет в дорожной пробке или вовсе забудет прийти.
Также абсолютно бесплатно, но по предварительной записи можно посмотреть классические и современные постановки в театральных школах и институтах, где на сцене играют учащиеся.
В соцсетях часто проводятся розыгрыши, где главным призом может быть заветный билет на популярную постановку.
И наконец, самый проверенный способ — стрельнуть билетик перед спектаклем возле здания театра. В это время билет обойдется либо по номинальной стоимости, либо вообще даром. Есть еще один способ приобретения билета — за несколько часов до начала спектакля в кассах остается невыкупленная бронь.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14