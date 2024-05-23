Как сходить в театр, не заплатив ни копейки

Лицам, не относящимся к льготным категориям, тоже можно недорого попасть в театр. Через друзей и знакомых можно достать пригласительный или приобрести билет на галерку. Совсем без денег можно смотреть спектакль, сидя в проходе на стульчике. Однако если быть повнимательнее, то после третьего звонка можно пересесть на любое свободное место, наверняка кто-то застрянет в дорожной пробке или вовсе забудет прийти.