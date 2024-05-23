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Posted 23 мая, 15:35

Published 23 мая, 15:35

Modified 9 сентября, 19:41

Updated 9 сентября, 19:41

Импульсивность и компульсивность: в чем отличие

Импульсивность и компульсивность: психическое расстройство или эмоции?

23 мая 2024, 15:35
Фото: 1MI
Импульсивность и компульсивность: в чем отличие
Поведение человека может быть импульсивным и компульсивным. Расскажем простыми словами, что такое импульсивность и компульсивность и почему оба этих состояния могут навредить самому человеку и окружающим.

Импульсивный человек: примеры поведения

Импульсивность — это спонтанные действия, которые не были заранее спланированы и задуманы человеком, а были произведены под сиюминутным влиянием внутренних либо внешних стимулов без учета последствий.

К импульсивным действиям и поступкам в той или иной ситуации склонен практически каждый человек. Примеры импульсивности:

  • Спонтанные сексуальные отношения, на которые вы никогда бы не решились, обдумав все заранее.
  • Прерывание собеседника во время разговора и переход на крик.
  • Незапланированная покупка дорогой, а подчас и ненужной вещи.
  • Внезапное прерывание личных или трудовых отношений.
  • Звонок бывшему в состоянии алкогольного опьянения.
Импульсивность — это спонтанные действия, которые не были заранее спланированы и задуманы человекомИмпульсивность — это спонтанные действия, которые не были заранее спланированы и задуманы человеком
Импульсивность — это спонтанные действия, которые не были заранее спланированы и задуманы человеком. Фото: Изображение Midjourney

Компульсивный человек: примеры поведения

Компульсивность — манера поведения, включающая действия, которые повторяются многократно, чтобы избавиться от тревоги или стресса. Причем эти действия не помогают избавиться от тревожности, а, напротив, вызывают страдания и дискомфорт. Но контролировать свое поведение компульсивные люди не могут, даже если понимают, что оно неадекватно и вредно.

Примеры компульсивности:

  • Постоянное мытье рук без видимой причины.
  • Многократные проверки — заперта ли дверь, выключены ли бытовые приборы, перекрыт ли газ.
  • Навязчивое повторение фраз и мыслей в голове.
  • Перестановка предметов и уборка в доме без необходимости.
  • Симметрия или выравнивание вещей в определенном порядке.
  • Постоянное похрустывание пальцами, тиковые движения, покашливание.
Компульсивность — манера поведения, включающая действия, которые повторяются многократно, чтобы избавиться от тревоги или стрессаКомпульсивность — манера поведения, включающая действия, которые повторяются многократно, чтобы избавиться от тревоги или стресса
Компульсивность — манера поведения, включающая действия, которые повторяются многократно, чтобы избавиться от тревоги или стресса. Фото: 1MI

Почему появляется компульсивность или импульсивность

Оба типа поведения имеют одинаковую природу и оба они проявляются оттого, что человек не в состоянии себя контролировать. К импульсивности либо компульсивности могут привести:

  • наследственный фактор;
  • нейрохимические нарушения мозга;
  • злоупотребление психоактивными веществами;
  • психические расстройства, синдром дефицита внимания, отсутствие самоконтроля, низкая самооценка;
  • травматический жизненный опыт;
  • зависимость от алкоголя, наркотиков, азартных игр.

Хотя импульсивное и компульсивное поведение имеет некоторые общие характеристики, они отличаются симптомами и последствиями. Но и то и другое поведение может быть признаком серьезных психических проблем. Поэтому при постоянных проявлениях импульсивности или компульсивности стоит обратиться за помощью к психотерапевту.

#Общество#Наркотики#Поведение#Все материалы авторов#Импульсивность#Психические расстройства#Синдром дефицита внимания#Травматический жизненный опыт
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