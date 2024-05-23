Импульсивность и компульсивность: психическое расстройство или эмоции?

Компульсивность — манера поведения, включающая действия, которые повторяются многократно, чтобы избавиться от тревоги или стресса. Причем эти действия не помогают избавиться от тревожности, а, напротив, вызывают страдания и дискомфорт. Но контролировать свое поведение компульсивные люди не могут, даже если понимают, что оно неадекватно и вредно.