Импульсивность и компульсивность: психическое расстройство или эмоции?

Posted 23 мая, 15:35
Published 23 мая, 15:35
Modified 9 сентября, 19:41
Updated 9 сентября, 19:41
Импульсивность — это спонтанные действия, которые не были заранее спланированы и задуманы человеком, а были произведены под сиюминутным влиянием внутренних либо внешних стимулов без учета последствий.
К импульсивным действиям и поступкам в той или иной ситуации склонен практически каждый человек. Примеры импульсивности:
Компульсивность — манера поведения, включающая действия, которые повторяются многократно, чтобы избавиться от тревоги или стресса. Причем эти действия не помогают избавиться от тревожности, а, напротив, вызывают страдания и дискомфорт. Но контролировать свое поведение компульсивные люди не могут, даже если понимают, что оно неадекватно и вредно.
Примеры компульсивности:
Оба типа поведения имеют одинаковую природу и оба они проявляются оттого, что человек не в состоянии себя контролировать. К импульсивности либо компульсивности могут привести:
Хотя импульсивное и компульсивное поведение имеет некоторые общие характеристики, они отличаются симптомами и последствиями. Но и то и другое поведение может быть признаком серьезных психических проблем. Поэтому при постоянных проявлениях импульсивности или компульсивности стоит обратиться за помощью к психотерапевту.
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