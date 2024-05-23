Безопасно ли летать на самолете во время беременности — как это влияет на ребенка

Posted 23 мая, 07:58
Published 23 мая, 07:58
Modified 9 сентября, 23:32
Updated 9 сентября, 23:32
Безопасно ли летать беременным на самолете? Медики отмечают: в целом это безопасно, но только в том случае, если будущая мама здорова, а ее беременность протекает в нормальном режиме.
К настоящему моменту нет научных доказательств того, что перелет может так или иначе навредить беременной женщине и малышу. Для них одинаково безопасны и низкий уровень влажности в салоне, и давление с его перепадами. Кроме того, не подтверждено, что перелеты повышают опасность начала преждевременных родов или выкидыша.
Перед запланированным перелетом будущей маме желательно посетить акушера-гинеколога. Медик проверит состояние здоровья беременной женщины, определит возможные риски и точно скажет, возможен ли в ее состоянии перелет.
Если беременная женщина имеет определенные противопоказания к перелету, например у нее анемия, то медик, скорее всего, порекомендует отказаться от путешествия. Если же состояние здоровья будущей маме не внушит медику беспокойства, он разрешит перелет и порекомендует лекарственные препараты, которые следует взять с собой на всякий случай.
Многие будущие мамы переживают по поводу радиации, воздействию которой, как они считают, есть риск подвергнуться при перелете. На самом деле в самолетах и в аэропортах ее дозы совершенно не критичны. Неблагоприятное воздействие на развитие плода радиация оказывает только в том случае, если перелеты осуществляются на регулярной основе.
Сканеры, которые используются при досмотре пассажиров в аэропорту, для беременных женщин тоже безопасны, поскольку воздействие оказывается за счет особых волн и очень небольшими дозами. Кроме того, они не проходят через тело, а отражаются от него.
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