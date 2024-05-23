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Posted 23 мая, 07:58

Published 23 мая, 07:58

Modified 9 сентября, 23:32

Updated 9 сентября, 23:32

Безопасно ли летать на самолете во время беременности — как это влияет на ребенка

Безопасно ли летать на самолете во время беременности — как это влияет на ребенка

23 мая 2024, 07:58
Фото: 1MI
Безопасно ли летать на самолете во время беременности — как это влияет на ребенка
Летать беременным на самолете — насколько это безопасно? Узнали, что по этому поводу думают врачи, и как сделать полет максимально комфортным для будущей мамы.

Перелеты для беременных — за или против

Безопасно ли летать беременным на самолете? Медики отмечают: в целом это безопасно, но только в том случае, если будущая мама здорова, а ее беременность протекает в нормальном режиме.

К настоящему моменту нет научных доказательств того, что перелет может так или иначе навредить беременной женщине и малышу. Для них одинаково безопасны и низкий уровень влажности в салоне, и давление с его перепадами. Кроме того, не подтверждено, что перелеты повышают опасность начала преждевременных родов или выкидыша.

Медики отмечают: в целом это безопасно летать беременным на самолете, но только в том случае, если будущая мама здороваМедики отмечают: в целом это безопасно летать беременным на самолете, но только в том случае, если будущая мама здорова
Медики отмечают: в целом это безопасно летать беременным на самолете, но только в том случае, если будущая мама здорова. Фото: 1MI

Как подготовиться к перелету беременным

Перед запланированным перелетом будущей маме желательно посетить акушера-гинеколога. Медик проверит состояние здоровья беременной женщины, определит возможные риски и точно скажет, возможен ли в ее состоянии перелет.

Если беременная женщина имеет определенные противопоказания к перелету, например у нее анемия, то медик, скорее всего, порекомендует отказаться от путешествия. Если же состояние здоровья будущей маме не внушит медику беспокойства, он разрешит перелет и порекомендует лекарственные препараты, которые следует взять с собой на всякий случай.

Если беременная женщина имеет противопоказания к перелету, то медик порекомендует отказаться от путешествияЕсли беременная женщина имеет противопоказания к перелету, то медик порекомендует отказаться от путешествия
Если беременная женщина имеет противопоказания к перелету, то медик порекомендует отказаться от путешествия. Фото: 1MI

Как влияет на беременных радиация при перелете

Многие будущие мамы переживают по поводу радиации, воздействию которой, как они считают, есть риск подвергнуться при перелете. На самом деле в самолетах и в аэропортах ее дозы совершенно не критичны. Неблагоприятное воздействие на развитие плода радиация оказывает только в том случае, если перелеты осуществляются на регулярной основе.

Сканеры, которые используются при досмотре пассажиров в аэропорту, для беременных женщин тоже безопасны, поскольку воздействие оказывается за счет особых волн и очень небольшими дозами. Кроме того, они не проходят через тело, а отражаются от него.

#Общество#Здоровье#Беременные#Путешествия#Отдых#Все материалы авторов#Самолет
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