Безопасно ли летать на самолете во время беременности — как это влияет на ребенка

К настоящему моменту нет научных доказательств того, что перелет может так или иначе навредить беременной женщине и малышу. Для них одинаково безопасны и низкий уровень влажности в салоне, и давление с его перепадами. Кроме того, не подтверждено, что перелеты повышают опасность начала преждевременных родов или выкидыша.