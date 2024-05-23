5 самых неприхотливых видов рыб для аквариума (фото)

Это — прекрасный представитель сомовых рыб для новичков. Он не требует особых условий и легко приспосабливается к параметрам воды. Размеры его составляют около 10-13 см. У анциструса плоское горизонтальное тело и рот-присоска, который помогает ему очищать стекла и декорации от водорослей. Нужно только помнить, что взрослые анциструсы могут повредить листья растений. Зато их можно держать в одном аквариуме с другими рыбами: они не проявляют агрессии.