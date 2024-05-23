5 самых неприхотливых видов рыб для аквариума (фото)

Posted 23 мая, 13:18
Published 23 мая, 13:18
Modified 9 сентября, 23:34
Updated 9 сентября, 23:34
Многие тропические рыбы довольно сложны в содержании: им нужны стабильные условия и специальное оборудование. Однако есть несколько видов, которые отличаются простотой содержания и способностью адаптироваться к аквариумной воде.
Это — прекрасный представитель сомовых рыб для новичков. Он не требует особых условий и легко приспосабливается к параметрам воды. Размеры его составляют около 10-13 см. У анциструса плоское горизонтальное тело и рот-присоска, который помогает ему очищать стекла и декорации от водорослей. Нужно только помнить, что взрослые анциструсы могут повредить листья растений. Зато их можно держать в одном аквариуме с другими рыбами: они не проявляют агрессии.
Это небольшая, активная рыбка. Она проста в содержании и требует минимума ухода. Её тело — красивой серебристой окраски. Тернецию лучше держать в стайке из 5-7 рыбок. Однако они могут общипывать плавники плавающих рядом рыб.
Кроме обыкновенной, существуют вуалевая и светлая тернеции.
Это — яркая и эффектная рыбка, которая будет отлично смотреться в аквариуме. Она достигает в размерах до 20 см и имеет вытянутое тело с развивающимися плавниками. Эти рыбы живучи и неприхотливы, поэтому подойдут новичкам в аквариумистике. Но их нельзя содержать вместе с мирными рыбками — кометы могут их съесть. Они также предпочитают прохладную воду.
Это — мелкие и яркие рыбки, очень популярные среди аквариумистов. Гуппи неприхотливы и отлично адаптируются к условиям аквариума. Эти рыбки хорошо сосуществуют с другими мирными видами. Они — живородящие. У самок рождаются готовые плавать самостоятельно мальки.
Это — яркая рыбка из озера Малави. Псевдотрофеусы отличаются своим удлиненным телом и способностью чистить водоросли на камнях аквариума. Их содержание не требует особых усилий. Они легко приспосабливаются к аквариумной воде. Немного агрессивны, но вполне могут жить с рыбами того же вида. Чтобы избежать агрессии, рекомендуется заводить в одном аквариуме одного самца с несколькими самками.
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