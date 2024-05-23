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Posted 23 мая, 13:18

Published 23 мая, 13:18

Modified 9 сентября, 23:34

Updated 9 сентября, 23:34

5 самых неприхотливых видов рыб для аквариума (фото)

5 самых неприхотливых видов рыб для аквариума (фото)

23 мая 2024, 13:18
Фото: Фрагмент видео
Среди широкого разнообразия рыб начинающие аквариумисты хотят выбрать тех, которые не требуют особого ухода и могут приспосабливаться к изменяющимся условиям воды. Что же это за виды?

Многие тропические рыбы довольно сложны в содержании: им нужны стабильные условия и специальное оборудование. Однако есть несколько видов, которые отличаются простотой содержания и способностью адаптироваться к аквариумной воде.

Анциструс обыкновенный

Фото: Фрагмент видео

Это — прекрасный представитель сомовых рыб для новичков. Он не требует особых условий и легко приспосабливается к параметрам воды. Размеры его составляют около 10-13 см. У анциструса плоское горизонтальное тело и рот-присоска, который помогает ему очищать стекла и декорации от водорослей. Нужно только помнить, что взрослые анциструсы могут повредить листья растений. Зато их можно держать в одном аквариуме с другими рыбами: они не проявляют агрессии.

Тернеция обыкновенная

Фото: Фрагмент видео

Это небольшая, активная рыбка. Она проста в содержании и требует минимума ухода. Её тело — красивой серебристой окраски. Тернецию лучше держать в стайке из 5-7 рыбок. Однако они могут общипывать плавники плавающих рядом рыб.

Кроме обыкновенной, существуют вуалевая и светлая тернеции.

Комета красная

Фото: Фрагмент видео

Это — яркая и эффектная рыбка, которая будет отлично смотреться в аквариуме. Она достигает в размерах до 20 см и имеет вытянутое тело с развивающимися плавниками. Эти рыбы живучи и неприхотливы, поэтому подойдут новичкам в аквариумистике. Но их нельзя содержать вместе с мирными рыбками — кометы могут их съесть. Они также предпочитают прохладную воду.

Гуппи

Фото: Фрагмент видео

Это — мелкие и яркие рыбки, очень популярные среди аквариумистов. Гуппи неприхотливы и отлично адаптируются к условиям аквариума. Эти рыбки хорошо сосуществуют с другими мирными видами. Они — живородящие. У самок рождаются готовые плавать самостоятельно мальки.

Псевдотрофеус зебра

Фото: Фрагмент видео

Это — яркая рыбка из озера Малави. Псевдотрофеусы отличаются своим удлиненным телом и способностью чистить водоросли на камнях аквариума. Их содержание не требует особых усилий. Они легко приспосабливаются к аквариумной воде. Немного агрессивны, но вполне могут жить с рыбами того же вида. Чтобы избежать агрессии, рекомендуется заводить в одном аквариуме одного самца с несколькими самками.

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#Марина Колодкина#Общество#Живая природа#Все материалы авторов
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