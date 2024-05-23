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Posted 23 мая, 08:58

Published 23 мая, 08:58

Modified 9 сентября, 23:33

Updated 9 сентября, 23:33

10 фото невероятных и очень красивых мест России: это стоит увидеть каждому

10 фото невероятных и очень красивых мест России: это стоит увидеть каждому

23 мая 2024, 08:58
Фото: kaliningradinfo.ru, tripster.ru, season-travel.com
10 фото невероятных и очень красивых мест России: это стоит увидеть каждому
Самые красивые места России — какие они? Посмотрите, как они выглядят, вдохновитесь и загадайте желание в скором времени увидеть их своими глазами!

Куршская коса

Это красивое место находится в Калининградской области в России рядом с Балтийским морем. Оно уникально своей фауной, флорой и ландшафтом. Куршская коса входит в перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Хибины

Одно из самых красивых мест в России находится на Кольском полуострове в Мурманске — это горы Хибины с живописной природой и мягким, спокойным рельефом.

Кижи

Остров Кижи в Карелии тоже считается одним из самых красивых мест в России. Своими глазами стоит увидеть его легендарную деревянную архитектуру и Онежское озеро.

Рускеала

Еще одно место в Карелии, которое считается одним из самых красивых и живописных в России, — горный парк Рускеала с его знаменитым каньоном.

Петергоф

Архитектурная жемчужина России, одно из самых красивых мест в стране — парковый ансамбль Петергоф рядом с Финским заливом. Он также входит в перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Новгородский детинец

В самом центре Великого Новгорода находится одно из самых красивых мест в России — древняя крепость с Софийским собором.

Ясная Поляна

В Тульской области стоит посетить Ясную Поляну — знаковое место, где жил и работал писатель Лев Толстой и где сохранилась красивая старинная усадьба.

Свияжск

Небольшое село на острове в Татарстане по праву считается одним из самых красивых мест в России. Здесь очень живописная и красивая природа.

Шиханы

Каменные массивы в Башкирии тоже имеют статус одного из самых красивых мест в России. Когда-то здесь находилось море, сейчас шиханы хранят в себе известняк и каменную соль.

Дивногорье

Очень красивая местность в Воронежской области — настоящее плато, покрытое меловыми столбами. Внутри столбов есть древние пещерные храмы. Это место стоит увидеть своими глазами.

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