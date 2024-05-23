10 фото невероятных и очень красивых мест России: это стоит увидеть каждому

Posted 23 мая, 08:58
Published 23 мая, 08:58
Modified 9 сентября, 23:33
Updated 9 сентября, 23:33
Это красивое место находится в Калининградской области в России рядом с Балтийским морем. Оно уникально своей фауной, флорой и ландшафтом. Куршская коса входит в перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Одно из самых красивых мест в России находится на Кольском полуострове в Мурманске — это горы Хибины с живописной природой и мягким, спокойным рельефом.
Остров Кижи в Карелии тоже считается одним из самых красивых мест в России. Своими глазами стоит увидеть его легендарную деревянную архитектуру и Онежское озеро.
Еще одно место в Карелии, которое считается одним из самых красивых и живописных в России, — горный парк Рускеала с его знаменитым каньоном.
Архитектурная жемчужина России, одно из самых красивых мест в стране — парковый ансамбль Петергоф рядом с Финским заливом. Он также входит в перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В самом центре Великого Новгорода находится одно из самых красивых мест в России — древняя крепость с Софийским собором.
В Тульской области стоит посетить Ясную Поляну — знаковое место, где жил и работал писатель Лев Толстой и где сохранилась красивая старинная усадьба.
Небольшое село на острове в Татарстане по праву считается одним из самых красивых мест в России. Здесь очень живописная и красивая природа.
Каменные массивы в Башкирии тоже имеют статус одного из самых красивых мест в России. Когда-то здесь находилось море, сейчас шиханы хранят в себе известняк и каменную соль.
Очень красивая местность в Воронежской области — настоящее плато, покрытое меловыми столбами. Внутри столбов есть древние пещерные храмы. Это место стоит увидеть своими глазами.
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