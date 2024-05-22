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Posted 22 мая, 14:18

Published 22 мая, 14:18

Modified 9 сентября, 23:27

Updated 9 сентября, 23:27

Как ухаживать за кудрявыми волосами: 8 правил

Как ухаживать за кудрявыми волосами: 8 правил

22 мая 2024, 14:18
Фото: Изображение Midjourney
Кудрявые волосы часто путаются, пушатся и выглядят обезвоженными. Придерживайтесь этих простых советов, чтобы справиться с этими проблемами.

Используйте полотенце из микрофибры

Махровое полотенце делает кудрявые волосы пушистыми. Лучше выбрать изделие из микрофибры или хлопковую футболку. Важно аккуратно промакивать волосы, а не тереть их. Это поможет избежать повреждений и чрезмерного пушения.

Не расчесывайте сухие волосы

Расчесывайте волосы только после мытья, пока они влажные. Для освежения кудрей после сна смочите руки водой или стайлинговым средством и уложите волосы пальцами. Также можно использовать расческу с широкими зубьями или специальную щетку для кудрей.

Мойте волосы только у корней

Тщательно очищайте кожу головы, а волосы промоются остатками шампуня при смывании пены. Это уменьшит трение и травмирование волос. Для дополнительного ухода можно использовать метод совместного мытья (ко-вошинг), при котором используется только кондиционер для мягкого очищения и увлажнения волос.

Оценивайте состояние волос при выборе шампуня

Сульфатные шампуни могут пересушивать волосы, но при жирной коже головы они могут быть необходимы. Подбирайте шампунь в зависимости от состояния ваших волос. Важно также использовать глубокий кондиционер или маску раз в неделю для интенсивного увлажнения.

Избегайте высоких температур

Сухие кудрявые волосы подвержены пересушиванию. Лучше сушить их естественным способом или использовать фен с холодным воздухом и диффузором. Для укладки лучше применять термозащитные средства, чтобы минимизировать повреждения от тепловых приборов.

Стригите сухие волосы

Сухая стрижка позволяет парикмахеру точно оценить форму и структуру завитка, избегая ошибок, связанных с вытягиванием мокрых волос. Регулярная стрижка каждые 6-8 недель помогает поддерживать форму и здоровье волос.

Используйте шелковые или атласные резинки

Обычные резинки могут оставлять заломы на волосах. Шелковые или атласные резинки благодаря гладкому материалу минимизируют повреждения. Также можно использовать шелковые наволочки для сна, чтобы уменьшить трение и ломкость волос.

Регулярно увлажняйте волосы

Кудрявые волосы склонны к сухости, поэтому важно использовать увлажняющие и питающие средства, такие как кондиционер, маска и несмываемый кондиционер (ливин). Также полезно использовать масла, такие как аргановое или кокосовое, для дополнительного увлажнения и защиты кончиков волос.

Дополнительные советы по уходу за кудрявыми волосами:

Избегайте жестких химических процедур: химическая завивка и выпрямление могут сильно повредить кудрявые волосы. Лучше выбирать натуральные методы укладки.

Используйте правильные стайлинговые средства: гели, муссы и кремы, специально предназначенные для кудрей, это поможет держать их в форме и предотвратить пушение.

Не забывайте про регулярные массажи кожи головы: это улучшит кровообращение и стимулирует рост здоровых волос.

Соблюдая эти рекомендации, вы сможете улучшить состояние своих кудрей, сделать их более здоровыми и красивыми, а также справиться с их непослушностью, написал journal.tinkoff.ru.

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#Красота#Все материалы авторов#Волосы#Уход за волосами
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