Как ухаживать за кудрявыми волосами: 8 правил

Posted 22 мая, 14:18
Published 22 мая, 14:18
Modified 9 сентября, 23:27
Updated 9 сентября, 23:27
Махровое полотенце делает кудрявые волосы пушистыми. Лучше выбрать изделие из микрофибры или хлопковую футболку. Важно аккуратно промакивать волосы, а не тереть их. Это поможет избежать повреждений и чрезмерного пушения.
Расчесывайте волосы только после мытья, пока они влажные. Для освежения кудрей после сна смочите руки водой или стайлинговым средством и уложите волосы пальцами. Также можно использовать расческу с широкими зубьями или специальную щетку для кудрей.
Тщательно очищайте кожу головы, а волосы промоются остатками шампуня при смывании пены. Это уменьшит трение и травмирование волос. Для дополнительного ухода можно использовать метод совместного мытья (ко-вошинг), при котором используется только кондиционер для мягкого очищения и увлажнения волос.
Сульфатные шампуни могут пересушивать волосы, но при жирной коже головы они могут быть необходимы. Подбирайте шампунь в зависимости от состояния ваших волос. Важно также использовать глубокий кондиционер или маску раз в неделю для интенсивного увлажнения.
Сухие кудрявые волосы подвержены пересушиванию. Лучше сушить их естественным способом или использовать фен с холодным воздухом и диффузором. Для укладки лучше применять термозащитные средства, чтобы минимизировать повреждения от тепловых приборов.
Сухая стрижка позволяет парикмахеру точно оценить форму и структуру завитка, избегая ошибок, связанных с вытягиванием мокрых волос. Регулярная стрижка каждые 6-8 недель помогает поддерживать форму и здоровье волос.
Обычные резинки могут оставлять заломы на волосах. Шелковые или атласные резинки благодаря гладкому материалу минимизируют повреждения. Также можно использовать шелковые наволочки для сна, чтобы уменьшить трение и ломкость волос.
Кудрявые волосы склонны к сухости, поэтому важно использовать увлажняющие и питающие средства, такие как кондиционер, маска и несмываемый кондиционер (ливин). Также полезно использовать масла, такие как аргановое или кокосовое, для дополнительного увлажнения и защиты кончиков волос.
Избегайте жестких химических процедур: химическая завивка и выпрямление могут сильно повредить кудрявые волосы. Лучше выбирать натуральные методы укладки.
Используйте правильные стайлинговые средства: гели, муссы и кремы, специально предназначенные для кудрей, это поможет держать их в форме и предотвратить пушение.
Не забывайте про регулярные массажи кожи головы: это улучшит кровообращение и стимулирует рост здоровых волос.
Соблюдая эти рекомендации, вы сможете улучшить состояние своих кудрей, сделать их более здоровыми и красивыми, а также справиться с их непослушностью, написал journal.tinkoff.ru.
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