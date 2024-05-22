Как правильно расчесываться, чтобы не повредить волосы: есть определённые правила

Для длинных локонов правильно будет завести две расчески — массажную и с широко расставленными зубцами. Расчесывать их нужно дважды в день, чтобы они меньше путались. Начинайте манипуляцию с кончиков, понемногу передвигаясь к корням. После того как они будут распутаны, возьмите массажную щетку и проведите ей по всей длине несколько раз, чтобы улучшить кровообращение.