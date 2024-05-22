Как правильно расчесываться, чтобы не повредить волосы: есть определённые правила

Posted 22 мая, 08:37
Published 22 мая, 08:37
Modified 9 сентября, 23:30
Updated 9 сентября, 23:30
Для длинных локонов правильно будет завести две расчески — массажную и с широко расставленными зубцами. Расчесывать их нужно дважды в день, чтобы они меньше путались. Начинайте манипуляцию с кончиков, понемногу передвигаясь к корням. После того как они будут распутаны, возьмите массажную щетку и проведите ей по всей длине несколько раз, чтобы улучшить кровообращение.
Короткие волосы реже путаются, поэтому их достаточно расчесывать массажной щеткой с широкой поверхностью. Начинать процедуру можно прямо от корней.
Влажные волосы не стоит расчесывать сразу после мытья головы. Мокрые пряди больше подвержены повреждениям, и потому возрастает риск их выпадения.
Если пряди сильно путаются, то рекомендуется использовать специальные средства для облегчения расчесывания. После применения спрея или масла подождите минуту, прежде чем начать расчесываться. Правильно будет использовать деревянные гребни с редкими зубцами для распутывания колтунов, а после пройтись по прядям массажной щеткой.
Кудряшки легко путаются. Чтобы их правильно расчесать, возьмите гребень с редкими или средними зубьями и мягко пройдитесь от корней до кончиков. Массажную щетку лучше не использовать. А если пряди сильно пушатся, то перед процедурой нанесите смягчающее средство и расчешите волосы деревянной расческой.
Чтобы лишний раз не травмировать волосы, расчешите их перед мытьем головы. Используйте расческу с натуральной щетиной. Правильно проводить процедуру медленно и осторожно, помогая распутывать пряди пальцами.
Перед процедурой нанесите на пряди несмываемые масла или кремы. Аккуратно двигаясь от корней к кончикам, расчесывайте волосы гребнем с широко посаженными зубцами. Затем дополнительно пройдитесь по прическе массажной щеткой.
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