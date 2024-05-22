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Posted 22 мая, 08:37

Published 22 мая, 08:37

Modified 9 сентября, 23:30

Updated 9 сентября, 23:30

Как правильно расчесываться, чтобы не повредить волосы: есть определённые правила

Как правильно расчесываться, чтобы не повредить волосы: есть определённые правила

22 мая 2024, 08:37
Фото: Изображение Midjourney
Как правильно расчесываться, чтобы не повредить волосы: есть определённые правила
Правильное расчесывание может предупредить многие проблемы с волосами. Трихологи рассказали, как правильно расчесываться, чтобы пряди выглядели красивыми и здоровыми.

Длинные

Для длинных локонов правильно будет завести две расчески — массажную и с широко расставленными зубцами. Расчесывать их нужно дважды в день, чтобы они меньше путались. Начинайте манипуляцию с кончиков, понемногу передвигаясь к корням. После того как они будут распутаны, возьмите массажную щетку и проведите ей по всей длине несколько раз, чтобы улучшить кровообращение.

Для длинных локонов правильно будет завести две расчески — массажную и с широко расставленными зубцамиДля длинных локонов правильно будет завести две расчески — массажную и с широко расставленными зубцами
Для длинных локонов правильно будет завести две расчески — массажную и с широко расставленными зубцами. Фото: Изображение Midjourney

Короткие

Короткие волосы реже путаются, поэтому их достаточно расчесывать массажной щеткой с широкой поверхностью. Начинать процедуру можно прямо от корней.

Короткие волосы реже путаются, поэтому их достаточно расчесывать массажной щеткой с широкой поверхностьюКороткие волосы реже путаются, поэтому их достаточно расчесывать массажной щеткой с широкой поверхностью
Короткие волосы реже путаются, поэтому их достаточно расчесывать массажной щеткой с широкой поверхностью. Фото: Изображение Midjourney

Мокрые

Влажные волосы не стоит расчесывать сразу после мытья головы. Мокрые пряди больше подвержены повреждениям, и потому возрастает риск их выпадения.

Мокрые волосы не стоит расчесывать сразу после мытья головыМокрые волосы не стоит расчесывать сразу после мытья головы
Мокрые волосы не стоит расчесывать сразу после мытья головы. Фото: 1MI

Запутанные

Если пряди сильно путаются, то рекомендуется использовать специальные средства для облегчения расчесывания. После применения спрея или масла подождите минуту, прежде чем начать расчесываться. Правильно будет использовать деревянные гребни с редкими зубцами для распутывания колтунов, а после пройтись по прядям массажной щеткой.

Запутанные волосы расчесывайте деревянными гребнями с редкими зубцами для распутывания колтуновЗапутанные волосы расчесывайте деревянными гребнями с редкими зубцами для распутывания колтунов
Запутанные волосы расчесывайте деревянными гребнями с редкими зубцами для распутывания колтунов. Фото: Изображение Midjourney

Кудрявые

Кудряшки легко путаются. Чтобы их правильно расчесать, возьмите гребень с редкими или средними зубьями и мягко пройдитесь от корней до кончиков. Массажную щетку лучше не использовать. А если пряди сильно пушатся, то перед процедурой нанесите смягчающее средство и расчешите волосы деревянной расческой.

Кудрявые волосы расчешите волосы деревянной расческой с редкими или средними зубьямиКудрявые волосы расчешите волосы деревянной расческой с редкими или средними зубьями
Кудрявые волосы расчешите волосы деревянной расческой с редкими или средними зубьями. Фото: Изображение Midjourney

Тонкие и ослабленные

Чтобы лишний раз не травмировать волосы, расчешите их перед мытьем головы. Используйте расческу с натуральной щетиной. Правильно проводить процедуру медленно и осторожно, помогая распутывать пряди пальцами.

Тонкие и ослабленные волосы медленно и осторожно распутывайте пряди пальцамиТонкие и ослабленные волосы медленно и осторожно распутывайте пряди пальцами
Тонкие и ослабленные волосы медленно и осторожно распутывайте пряди пальцами. Фото: Изображение Midjourney

Жесткие и непослушные

Перед процедурой нанесите на пряди несмываемые масла или кремы. Аккуратно двигаясь от корней к кончикам, расчесывайте волосы гребнем с широко посаженными зубцами. Затем дополнительно пройдитесь по прическе массажной щеткой.

Жесткие и непослушные волосы расчесывайте гребнем с широко посаженными зубцамиЖесткие и непослушные волосы расчесывайте гребнем с широко посаженными зубцами
Жесткие и непослушные волосы расчесывайте гребнем с широко посаженными зубцами. Фото: Изображение Midjourney
#Здоровье#Красота#Все материалы авторов#Волосы
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