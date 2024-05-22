Эти 3 прически вредят волосам: не затягивайте их слишком туго

Posted 22 мая, 09:50
Published 22 мая, 09:50
Modified 9 сентября, 23:30
Updated 9 сентября, 23:30
Девушки с длинными волосами любят собирать их в высокий хвост. Это действительно очень красивая и простая в исполнении прическа, не требующая особых усилий и временных затрат. Но стилисты предостерегают: не стоит увлекаться!
Еще один тренд — это афрокосички, о которых грезят многие школьницы. Такие косы создают на голове объем и выглядят очень стильно. Однако за такую красоту можно поплатиться волосами.
Пучок — это тот вариант стильной прически, который выручит всегда. Даже если не успела помыть голову — сухой шампунь и пучок с блеском исправят ситуацию. Нужно просто стянуть волосы в низкий хвост и закрутить улиткой.
Дело в в том, что все названные прически подразумевают сильное натяжение волос. Это влечет за собой сбой кровообращения, вследствие чего луковицы не получают достаточного питания, волосы слабеют и выпадают.
Такое облысение называется тракционной алопецией. Начинается все с того, что сильно редеет лобно-височная зона, а потом там и вовсе появляются глубокие залысины, говорят врачи-трихологи.
Если же такая прическа — ваш собственный выбор, то лучше не делать ее часто, а то и вовсе отказаться на некоторое время. Если же пучок или косы — часть профессионального образа (к примеру, у танцовщиц, стюардесс, балерин и пр.), то не нужно сильно стягивать волосы у корней — это очень вредно. Заплетая косу или делая хвост, оставляйте «воздух» в прикорневой зоне.
Также важно следить за своими ощущениями. Болезненность кожи головы, онемение, головная боль — все эти серьезные симптомы указывают на то, что прическу нужно менять, поскольку кроме вреда она ничего не приносит.
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