Эти 3 прически вредят волосам: не затягивайте их слишком туго

Если же такая прическа — ваш собственный выбор, то лучше не делать ее часто, а то и вовсе отказаться на некоторое время. Если же пучок или косы — часть профессионального образа (к примеру, у танцовщиц, стюардесс, балерин и пр.), то не нужно сильно стягивать волосы у корней — это очень вредно. Заплетая косу или делая хвост, оставляйте «воздух» в прикорневой зоне.