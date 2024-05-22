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Posted 22 мая, 09:50

Published 22 мая, 09:50

Modified 9 сентября, 23:30

Updated 9 сентября, 23:30

Эти 3 прически вредят волосам: не затягивайте их слишком туго

Эти 3 прически вредят волосам: не затягивайте их слишком туго

22 мая 2024, 09:50
Фото: babysfera.ru, pinterest.com,
Эти 3 прически вредят волосам: не затягивайте их слишком туго
Красота, как известно, требует жертв. Это относится и к красивым прическам. Но будьте осторожны: некоторые из них могут серьезно навредить вашим волосам и в буквально смысле слова оставить залысины.

Высокий хвост

Девушки с длинными волосами любят собирать их в высокий хвост. Это действительно очень красивая и простая в исполнении прическа, не требующая особых усилий и временных затрат. Но стилисты предостерегают: не стоит увлекаться!

Девушки с длинными волосами любят собирать их в высокий хвостДевушки с длинными волосами любят собирать их в высокий хвост
Девушки с длинными волосами любят собирать их в высокий хвост. Фото: Изображение Midjourney
Высокий хвостВысокий хвост
Высокий хвост. Фото: 1MI

Афрокосички

Еще один тренд — это афрокосички, о которых грезят многие школьницы. Такие косы создают на голове объем и выглядят очень стильно. Однако за такую красоту можно поплатиться волосами.

Афрокосички создают на голове объем и выглядят очень стильноАфрокосички создают на голове объем и выглядят очень стильно
Афрокосички создают на голове объем и выглядят очень стильно. Фото: Изображение Midjourney

Пучок

Пучок — это тот вариант стильной прически, который выручит всегда. Даже если не успела помыть голову — сухой шампунь и пучок с блеском исправят ситуацию. Нужно просто стянуть волосы в низкий хвост и закрутить улиткой.

Пучок — это тот вариант стильной прически, который выручит всегдаПучок — это тот вариант стильной прически, который выручит всегда
Пучок — это тот вариант стильной прически, который выручит всегда. Фото: Изображение Midjourney
Даже если не успела помыть голову — сухой шампунь и пучок с блеском исправят ситуациюДаже если не успела помыть голову — сухой шампунь и пучок с блеском исправят ситуацию
Даже если не успела помыть голову — сухой шампунь и пучок с блеском исправят ситуацию. Фото: Изображение Midjourney

В чем опасность таких причесок и какой вред они могут нанести

Дело в в том, что все названные прически подразумевают сильное натяжение волос. Это влечет за собой сбой кровообращения, вследствие чего луковицы не получают достаточного питания, волосы слабеют и выпадают.

Такое облысение называется тракционной алопецией. Начинается все с того, что сильно редеет лобно-височная зона, а потом там и вовсе появляются глубокие залысины, говорят врачи-трихологи.

Что же делать?

Если же такая прическа — ваш собственный выбор, то лучше не делать ее часто, а то и вовсе отказаться на некоторое время. Если же пучок или косы — часть профессионального образа (к примеру, у танцовщиц, стюардесс, балерин и пр.), то не нужно сильно стягивать волосы у корней — это очень вредно. Заплетая косу или делая хвост, оставляйте «воздух» в прикорневой зоне.

Также важно следить за своими ощущениями. Болезненность кожи головы, онемение, головная боль — все эти серьезные симптомы указывают на то, что прическу нужно менять, поскольку кроме вреда она ничего не приносит.

#Здоровье#Красота#Все материалы авторов#Волосы
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