6 трюков с банковской картой для прибыли, которые вы не знали

Многие банки вводят определенные условия, которые позволяют заработать на своих же покупках. Например, если в категории «Еда» было потрачено 25 000 рублей, то банк начисляет на эту сумму 2%, а на счет зачисляется 500 рублей. Если к этой сумме дополнительно было потрачено 5 000 рублей в категории «Бензин», то возвращаемая сумма уже составляет 3%. В общей сожности в месяц возвращается 750 рублей, в год — 9000 рублей.