6 трюков с банковской картой для прибыли, которые вы не знали

Posted 22 мая, 19:22
Published 22 мая, 19:22
Modified 9 сентября, 23:30
Updated 9 сентября, 23:30
Зарплатная карта есть у каждого, но использовать ее преимущества получается не у всех. Расскажем, как обычный пластик может стать источником экономии и накоплений.
Копилка — это специальное предложение от банка, которое предлагает вам копить деньги на любые цели. Обычно, данный сервис подключается в приложении или в отделении банка совершенно бесплатно. Для этого необходимо создать дебетовый или иной сберегательный счет, на который будут приходить деньги в автоматическом режиме. Эти средства можно легко снять и перевести себе обратно на карту.
Для начала необходимо определиться, какую сумму вы готовы отчислять со своей зарплаты. Например, можно выбрать — 5, 10,15, 25% и более процентов. После установки параметров с каждого поступления или зарплаты будут идти автоматические отчисления. Таким образом, ваши накопления растут сами по себе и вы не прикладываете никаких усилий.
Например, если начиная с сентября при зарплате 40 000 рублей выбрать 20% (8 000 рублей), то за 9 месяцев удастся незаметно скопить 72 000 рублей. К июню эти деньги могут стать прекрасным подспорьем для оплаты отдыха на море.
Автоперевод точно также, как и копилка, позволяет откладывать определенную сумму на отдельный счет. Разница с автонакоплениями небольшая и отличается функционалом. Нужно выбрать автоматический перевод определенной суммы средств в установленные числа. Например, если зарплата поступает каждого 10 числа, то в настройках можно задать параметры об отчислении пяти тысяч рублей каждого месяца.
Автоперевод позволяет копить деньги не только на долгосрочные цели и «подушку безопасности», но и на ближайшие планы, например, на поезду, отпуск, машину или покупку крупной бытовой техники. Если целей несколько, то можно открыть 2-3 счета и на каждый создать автоперевод.
Многие банки вводят определенные условия, которые позволяют заработать на своих же покупках. Например, если в категории «Еда» было потрачено 25 000 рублей, то банк начисляет на эту сумму 2%, а на счет зачисляется 500 рублей. Если к этой сумме дополнительно было потрачено 5 000 рублей в категории «Бензин», то возвращаемая сумма уже составляет 3%. В общей сожности в месяц возвращается 750 рублей, в год — 9000 рублей.
Другие банки могут начислять за покупки баллы, которые потом можно переводить в рубли и расплачиваться ими до 99% от стоимости товара.
По началу накопительный счет может давать невысокие дивиденды. Однако, начисление процентов уже спасает ваши деньги от годовой инфляции, которые обесцениваются лежа под матрасом. Проценты по нему хоть и не большие, от 6% до 12%, но в долгосрочной перспективе могут сократить несколько лет при цели накопить 1 млн рублей.
Например, если откладывая деньги наличностью вам пришлось бы потратить на эту мечту почти 17 лет, то перечисляя деньги под процент это удастся сделать всего за 11 лет.
Все говорят, что кредитная карта это плохо, а если ее оформить, то рано или поздно это приведет к долговой яме.
Чтобы карта действительно работала на вас, необходимо выполнить следующее:
1. Внимательно прочитайте договор и выясните все условия о снятии денег, покупках, льготном периоде, начислении процентов и т. д. Эта информация самая важная, которая определяет ее возможности. Например, многие банки вводят правило о том, что воспользоваться льготным периодом можно только при расплате картой в магазине, а не снятии денег.
2. Никогда не оформляйте карту для того, чтобы покупать на нее еду и платить по счетам. Эти деньги дают только иллюзию богатства, так как средства чужие и их все равно придется возвращать.
3. Никогда не оплачивайте кредитной картой то, что вы можете купить без нее. Может оказаться, что потратив слишком много денег на обычные покупки кредиткой полученной зарплаты не хватит, чтобы погасить долги. В итоге, можно слететь с льготного периода и платить как за обычный потребительский кредит.
4. Всегда вовремя гасите кредитную карту, чтобы уложиться в льготный период. Следование этому принципу и дисциплина никогда не позволит вам скатиться в долговую яму.
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