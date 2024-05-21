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Posted 21 мая, 15:24

Published 21 мая, 15:24

Modified 9 сентября, 19:50

Updated 9 сентября, 19:50

Все, что вы хотели знать о людях с карими глазами: 8 удивительных фактов о кареглазых

Все, что вы хотели знать о людях с карими глазами: 8 удивительных фактов о кареглазых

21 мая 2024, 15:24
Фото: Изображение Midjourney
Все, что вы хотели знать о людях с карими глазами: 8 удивительных фактов о кареглазых
Сегодня до 80% всех живущих на Земле людей имеют карие глаза, а наши далекие предки все поголовно были кареглазыми. С чем это связано, а также еще несколько интересных фактов о людях с карим цветом глаз, о которых вы могли не знать — читайте в статье.

Об этих и других интересных фактах об обладателях карих глаз мы расскажем в этой статье.

Самый распространенный цвет глаз — карий

Согласно статистике, в наши дни карие глаза можно встретить у 70—79% от общего числа живущих на планете людей. Голубые глаза — у 8% жителей Земли, а зеленые и серые встречаются, соответственно, у 5% и 2-3% от всего населения земного шара, соответственно.

У всех древних людей были карие глаза

Считается, что у всех людей в древности были карие глаза. Существует как минимум две теории по этому поводу. Одна из них гласит, что когда древние люди жили в теплом климате, им требовалось больше меланина — пигмента, содержащегося в радужной оболочке, чтобы защитить глаза от солнца. А когда люди стали селиться в более прохладных климатических зонах, глаза у некоторых из них стали светлеть.

Согласно еще одной версии, причиной появления светлых глаз у людей, живших около 10 000 лет назад, стала генетическая мутация, появившаяся у человека, проживавшего в районе Черного моря. И результатом такой «поломки» гена стало появление на свет голубоглазых жителей нашей планеты.

Считается, что у всех людей в древности были карие глаза.Считается, что у всех людей в древности были карие глаза.
Считается, что у всех людей в древности были карие глаза.. Фото: Изображение Midjourney

Карие глаза защищают от меланомы

Чем больше меланина (а в карих глазах его более чем достаточно), тем меньше вероятность возникновения злокачественной опухоли меланомы. Карие глаза пропускают намного меньше вредного солнечного излучения, нежели радужка другого цвета. А если при этом еще и не пренебрегать солнцезащитными очками, то получается двойная защита.

Кареглазые люди вызывают больше доверия

Согласно исследованиям, обладатели карих глаз вызывают больше доверия, они харизматичны, им легче знакомиться с другими людьми. Кареглазые представители сильного пола выглядят мужественно, они обаятельны и нравятся женщинам, но, одновременно с этим такие мужчины отличаются непостоянством и нередко конфликтуют с окружающими.

А женщины с карими глазами надежны, дружелюбны, обладают ярко выраженным магнетизмом и лидерскими задатками.

Согласно исследованиям, обладатели карих глаз вызывают больше доверияСогласно исследованиям, обладатели карих глаз вызывают больше доверия
Согласно исследованиям, обладатели карих глаз вызывают больше доверия. Фото: Изображение Midjourney

Карие глаза бывают разных оттенков и способны менять цвет

Радужка каждого кареглазого человека уникальна — у одних она более светлая, с зеленоватым оттенком, а у других темнее, имеет выраженный коричневый цвет. И найти абсолютно похожие карие глаза у двух разных людей практически невозможно. Кроме того, карие глаза, как хамелеоны, могут менять цвет в зависимости от окружающей среды.

Карие или… голубые?

Трудно поверить, но карие глаза на самом деле — голубые, с поверхностным слоем коричневого пигмента. Существует даже медицинская процедура, позволяющая с помощью лазера удалить коричневый слой пигмента и таким образом изменить цвет радужки на голубой — да так, что впоследствии карий цвет уже не вернется. Впрочем, эта техника сравнительно нова, и ее безопасность пока остается под вопросом.

Трудно поверить, но карие глаза на самом деле — голубые, с поверхностным слоем коричневого пигментаТрудно поверить, но карие глаза на самом деле — голубые, с поверхностным слоем коричневого пигмента
Трудно поверить, но карие глаза на самом деле — голубые, с поверхностным слоем коричневого пигмента. Фото: Изображение Midjourney

Кареглазые люди чаще болеют катарактой

Ученые из Сиднея установили, что у людей с карими глазами чаще, чем у обладателей радужки другого цвета, образуется такое офтальмологическое заболевание, как катаракта — помутнение хрусталика, которое вызывает нарушение зрения и может привести даже к полной его утрате.

Люди с карими глазами меньше подвержены алкоголизму

Зарубежные эксперты провели исследование на тему того, в какой степени склонны злоупотреблять алкоголем люди со светлыми и темными глазами. В итоге выяснилось, что люди с голубыми, серыми и зелеными глазами употребляют больше алкоголя, чем кареглазые, что объясняется повышенной чувствительностью последних к спиртосодержащим напиткам и некоторым лекарственным препаратам.

#Общество#Все материалы авторов#Глаза#Интересное#Люди
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