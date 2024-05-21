Все, что вы хотели знать о людях с карими глазами: 8 удивительных фактов о кареглазых

Posted 21 мая, 15:24
Published 21 мая, 15:24
Modified 9 сентября, 19:50
Updated 9 сентября, 19:50
Об этих и других интересных фактах об обладателях карих глаз мы расскажем в этой статье.
Согласно статистике, в наши дни карие глаза можно встретить у 70—79% от общего числа живущих на планете людей. Голубые глаза — у 8% жителей Земли, а зеленые и серые встречаются, соответственно, у 5% и 2-3% от всего населения земного шара, соответственно.
Считается, что у всех людей в древности были карие глаза. Существует как минимум две теории по этому поводу. Одна из них гласит, что когда древние люди жили в теплом климате, им требовалось больше меланина — пигмента, содержащегося в радужной оболочке, чтобы защитить глаза от солнца. А когда люди стали селиться в более прохладных климатических зонах, глаза у некоторых из них стали светлеть.
Согласно еще одной версии, причиной появления светлых глаз у людей, живших около 10 000 лет назад, стала генетическая мутация, появившаяся у человека, проживавшего в районе Черного моря. И результатом такой «поломки» гена стало появление на свет голубоглазых жителей нашей планеты.
Чем больше меланина (а в карих глазах его более чем достаточно), тем меньше вероятность возникновения злокачественной опухоли меланомы. Карие глаза пропускают намного меньше вредного солнечного излучения, нежели радужка другого цвета. А если при этом еще и не пренебрегать солнцезащитными очками, то получается двойная защита.
Согласно исследованиям, обладатели карих глаз вызывают больше доверия, они харизматичны, им легче знакомиться с другими людьми. Кареглазые представители сильного пола выглядят мужественно, они обаятельны и нравятся женщинам, но, одновременно с этим такие мужчины отличаются непостоянством и нередко конфликтуют с окружающими.
А женщины с карими глазами надежны, дружелюбны, обладают ярко выраженным магнетизмом и лидерскими задатками.
Радужка каждого кареглазого человека уникальна — у одних она более светлая, с зеленоватым оттенком, а у других темнее, имеет выраженный коричневый цвет. И найти абсолютно похожие карие глаза у двух разных людей практически невозможно. Кроме того, карие глаза, как хамелеоны, могут менять цвет в зависимости от окружающей среды.
Трудно поверить, но карие глаза на самом деле — голубые, с поверхностным слоем коричневого пигмента. Существует даже медицинская процедура, позволяющая с помощью лазера удалить коричневый слой пигмента и таким образом изменить цвет радужки на голубой — да так, что впоследствии карий цвет уже не вернется. Впрочем, эта техника сравнительно нова, и ее безопасность пока остается под вопросом.
Ученые из Сиднея установили, что у людей с карими глазами чаще, чем у обладателей радужки другого цвета, образуется такое офтальмологическое заболевание, как катаракта — помутнение хрусталика, которое вызывает нарушение зрения и может привести даже к полной его утрате.
Зарубежные эксперты провели исследование на тему того, в какой степени склонны злоупотреблять алкоголем люди со светлыми и темными глазами. В итоге выяснилось, что люди с голубыми, серыми и зелеными глазами употребляют больше алкоголя, чем кареглазые, что объясняется повышенной чувствительностью последних к спиртосодержащим напиткам и некоторым лекарственным препаратам.
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