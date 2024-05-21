Все, что вы хотели знать о людях с карими глазами: 8 удивительных фактов о кареглазых

Считается, что у всех людей в древности были карие глаза. Существует как минимум две теории по этому поводу. Одна из них гласит, что когда древние люди жили в теплом климате, им требовалось больше меланина — пигмента, содержащегося в радужной оболочке, чтобы защитить глаза от солнца. А когда люди стали селиться в более прохладных климатических зонах, глаза у некоторых из них стали светлеть.