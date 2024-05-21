Топ-10 загадочных и неизведанных мест, потому что все туда боятся ехать

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На земле есть удивительные места, от которых даже у смельчаков кровь стынет в жилах. Мы собрали 10 самых загадочных точек на планете, которые до сих пор не исследованы до конца.