Топ-10 загадочных и неизведанных мест, потому что все туда боятся ехать

Posted 21 мая, 06:15
Published 21 мая, 06:15
Modified 9 сентября, 23:22
Updated 9 сентября, 23:22
Находится возле небольшого городка Импфондо, практически изолированного от окружающего мира. По легенде местных жителей, в этом загадочном месте обитает монстр Мокеле-мбембе — существо, похожее на динозавра. Поэтому не только люди, но и другая живность предпочитают обходить озеро стороной.
Самое загадочное место в Мексике находится в поселке Чавинда. 20 лет назад кладоискателей, отправившихся на поиски сокровищ, отпугнули духи. А машины, на которых приехали люди, оказались сломанными неизвестными силами.
Здесь не ловят мобильные сети, выходят из строя компасы и исчезают люди. Одна из самых мистических точек в мире представляет собой десятки гектаров леса из черного бамбука, который местные жители называют проклятым.
Это зловещее и загадочное место на земле, по утверждению местного населения, просто переполнено призраками. Из-за страшного проклятия город Бангар был покинут населением более 250 лет назад. С тех пор вход туда закрыт от заката до рассвета.
Местные жители передают из поколения в поколение легенды о духах и демонах, живущих в темных пещерах. Здесь нередки случаи исчезновения людей — последний такой факт был зафиксирован в 2009 году. После этого власти решили запретить для посещения это загадочное место.
Здесь не растут деревья, не летают птицы, а звери обходят это загадочное место стороной. Из-под земли торчат металлические котлы неизвестного происхождения. Стоит человеку зайти в купол, как его сразит смертельный недуг.
В храме хранятся несметные сокровища: одна из кладовых была вскрыта в 2011 году — в ней обнаружили богатства на 22 млрд долларов США. Но остальные кладовые местные власти не спешат открыть — это загадочное место охраняет трехглавый змей, сулящий кладоискателям проклятие и смерть.
Одно из загадочных мест на планете расположено у подножья горы Фудзи. Здесь свели счеты с жизнью сотни людей, поэтому местность получила название «лес самоубийц».
Это мистическое место считается одним из самых загадочных в мире. Случившаяся здесь в 50-х годах прошлого столетия трагедия до сих вызывает много вопросов и удивительных версий.
Одно из самых опасных и загадочных мест в мире, где находили обезглавленными сотни людей. Охотники за сокровищами, отправлявшиеся в эту безлюдную местность, частенько исчезали, а если оставались живыми, полностью лишались разума.
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