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Posted 21 мая, 06:15

Published 21 мая, 06:15

Modified 9 сентября, 23:22

Updated 9 сентября, 23:22

Топ-10 загадочных и неизведанных мест, потому что все туда боятся ехать

Топ-10 загадочных и неизведанных мест, потому что все туда боятся ехать

21 мая 2024, 06:15
Фото: pentad.ru, visitjapan.ru, dzen.ru
Топ-10 загадочных и неизведанных мест, потому что все туда боятся ехать
На земле есть удивительные места, от которых даже у смельчаков кровь стынет в жилах. Мы собрали 10 самых загадочных точек на планете, которые до сих пор не исследованы до конца.

Озеро Теле, Конго

Находится возле небольшого городка Импфондо, практически изолированного от окружающего мира. По легенде местных жителей, в этом загадочном месте обитает монстр Мокеле-мбембе — существо, похожее на динозавра. Поэтому не только люди, но и другая живность предпочитают обходить озеро стороной.

Чавинда, Мексика

Самое загадочное место в Мексике находится в поселке Чавинда. 20 лет назад кладоискателей, отправившихся на поиски сокровищ, отпугнули духи. А машины, на которых приехали люди, оказались сломанными неизвестными силами.

Лощина черного бамбука, Китай

Здесь не ловят мобильные сети, выходят из строя компасы и исчезают люди. Одна из самых мистических точек в мире представляет собой десятки гектаров леса из черного бамбука, который местные жители называют проклятым.

Бангар, Индия

Это зловещее и загадочное место на земле, по утверждению местного населения, просто переполнено призраками. Из-за страшного проклятия город Бангар был покинут населением более 250 лет назад. С тех пор вход туда закрыт от заката до рассвета.

Черные горы, Австралия

Местные жители передают из поколения в поколение легенды о духах и демонах, живущих в темных пещерах. Здесь нередки случаи исчезновения людей — последний такой факт был зафиксирован в 2009 году. После этого власти решили запретить для посещения это загадочное место.

Долина смерти, Якутия

Здесь не растут деревья, не летают птицы, а звери обходят это загадочное место стороной. Из-под земли торчат металлические котлы неизвестного происхождения. Стоит человеку зайти в купол, как его сразит смертельный недуг.

Храм Шри Падманабхасвами, Индия

В храме хранятся несметные сокровища: одна из кладовых была вскрыта в 2011 году — в ней обнаружили богатства на 22 млрд долларов США. Но остальные кладовые местные власти не спешат открыть — это загадочное место охраняет трехглавый змей, сулящий кладоискателям проклятие и смерть.

Аокигахара, Япония

Одно из загадочных мест на планете расположено у подножья горы Фудзи. Здесь свели счеты с жизнью сотни людей, поэтому местность получила название «лес самоубийц».

Перевал Дятлова, Россия

Это мистическое место считается одним из самых загадочных в мире. Случившаяся здесь в 50-х годах прошлого столетия трагедия до сих вызывает много вопросов и удивительных версий.

Долина безголовых, Канада

Одно из самых опасных и загадочных мест в мире, где находили обезглавленными сотни людей. Охотники за сокровищами, отправлявшиеся в эту безлюдную местность, частенько исчезали, а если оставались живыми, полностью лишались разума.

#Путешествия#Все материалы авторов#Страны
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