Сколько живут кошки и как продлить жизнь пушистым друзьям

Posted 21 мая, 12:28
Published 21 мая, 12:28
Modified 9 сентября, 23:27
Updated 9 сентября, 23:27
Рекордсменом по продолжительности жизни среди домашних кошек считается Крим Пафф из Остина (США). Известно, что животное прожило 38 лет и три дня.
В среднем домашние питомцы живут 16–18 лет. Они не страдают от холодов и жары, у них в доступе всегда есть качественное питание и вода. Домашние кошки не подвергаются нападениям других животных и защищены от автомобильных наездов. Кошки некоторых пород живут чуть меньше — 10–12 лет.
Средняя продолжительность жизни уличных котов совсем невелика по сравнению с хозяйскими и составляет от четырех до шести лет. Животные, которые ранее были домашними, способны прожить на свободе и того меньше — от одного до трех лет. Непрекращающаяся борьба за выживание, некачественное и нестабильное питание и сложные погодные условия вкупе с инфекциями и паразитами, увы, не способствуют долголетию беспризорной кошки. Еще быстрее погибают нестерилизованные самки по причине слишком частых беременностей и их осложнений, пишет properm.ru.
Увеличению продолжительности жизни животного будет способствовать полноценное питание и, при необходимости, соблюдение особой диеты.
Животное нужно регулярно обрабатывать от паразитов, вакцинировать, показывать ветврачу и выполнять его рекомендации.
Обычно кошки стараются не демонстрировать боль, а значит, к врачу нужно обращаться даже при незначительных изменениях в повадках любимца.
Чтобы кошка была в форме, с ней нужно играть. Это касается как малышей, так и пожилых животных.
Кроме того, следует следить за состоянием зубов питомца.
Ветеринарные врачи настоятельно рекомендуют кастрировать любое животное, не участвующее в клубном разведении. Это поможет сохранить физическое здоровье кошки, стабильный гормональный фон, а также обеспечит ей психологический комфорт.
На окна квартиры следует поставить сетки «антикошка», спрятать провода и убрать из дома токсичные растения. Ни в коем случае нельзя выгуливать кошку без шлейки и оставлять без присмотра. А выгул кошки в городе вообще не рекомендуется.
Необходимо контролировать состав и объем пищи. Если вам дорог ваш питомец, старайтесь избегать его перекармливания. И, наконец, просто любите своего четвероногого друга.
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