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Posted 21 мая, 12:28

Published 21 мая, 12:28

Modified 9 сентября, 23:27

Updated 9 сентября, 23:27

Сколько живут кошки и как продлить жизнь пушистым друзьям

Сколько живут кошки и как продлить жизнь пушистым друзьям

21 мая 2024, 12:28
Фото: Изображение Midjourney
Сотрудники приюта «Матроскин» города Перми объяснили, как можно продлить жизнь домашней кошки.

У кошки девять жизней — так ли это на самом деле?

Рекордсменом по продолжительности жизни среди домашних кошек считается Крим Пафф из Остина (США). Известно, что животное прожило 38 лет и три дня.

В среднем домашние питомцы живут 16–18 лет. Они не страдают от холодов и жары, у них в доступе всегда есть качественное питание и вода. Домашние кошки не подвергаются нападениям других животных и защищены от автомобильных наездов. Кошки некоторых пород живут чуть меньше — 10–12 лет.

На улице кошки не живут долго

Средняя продолжительность жизни уличных котов совсем невелика по сравнению с хозяйскими и составляет от четырех до шести лет. Животные, которые ранее были домашними, способны прожить на свободе и того меньше — от одного до трех лет. Непрекращающаяся борьба за выживание, некачественное и нестабильное питание и сложные погодные условия вкупе с инфекциями и паразитами, увы, не способствуют долголетию беспризорной кошки. Еще быстрее погибают нестерилизованные самки по причине слишком частых беременностей и их осложнений, пишет properm.ru.

Можно ли помочь четвероногим друзьям прожить дольше?

Увеличению продолжительности жизни животного будет способствовать полноценное питание и, при необходимости, соблюдение особой диеты.

Животное нужно регулярно обрабатывать от паразитов, вакцинировать, показывать ветврачу и выполнять его рекомендации.

Обычно кошки стараются не демонстрировать боль, а значит, к врачу нужно обращаться даже при незначительных изменениях в повадках любимца.

Чтобы кошка была в форме, с ней нужно играть. Это касается как малышей, так и пожилых животных.

Кроме того, следует следить за состоянием зубов питомца.

Зачем кастрировать кошку и о чем еще нужно помнить владельцу

Ветеринарные врачи настоятельно рекомендуют кастрировать любое животное, не участвующее в клубном разведении. Это поможет сохранить физическое здоровье кошки, стабильный гормональный фон, а также обеспечит ей психологический комфорт.

На окна квартиры следует поставить сетки «антикошка», спрятать провода и убрать из дома токсичные растения. Ни в коем случае нельзя выгуливать кошку без шлейки и оставлять без присмотра. А выгул кошки в городе вообще не рекомендуется.

Необходимо контролировать состав и объем пищи. Если вам дорог ваш питомец, старайтесь избегать его перекармливания. И, наконец, просто любите своего четвероногого друга.

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