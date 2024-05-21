Сколько живут кошки и как продлить жизнь пушистым друзьям

Средняя продолжительность жизни уличных котов совсем невелика по сравнению с хозяйскими и составляет от четырех до шести лет. Животные, которые ранее были домашними, способны прожить на свободе и того меньше — от одного до трех лет. Непрекращающаяся борьба за выживание, некачественное и нестабильное питание и сложные погодные условия вкупе с инфекциями и паразитами, увы, не способствуют долголетию беспризорной кошки. Еще быстрее погибают нестерилизованные самки по причине слишком частых беременностей и их осложнений, пишет properm.ru.