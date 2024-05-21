Почему выпадают волосы: при этих 4 признаках лучше обратиться к врачу

Выпадение волос (алопеция) — многофакторная проблема, то есть волосы могут выпадать по нескольким причинам. Случается, что алопеция является наследственным заболеванием, и тогда с проблемой справиться практически невозможно. Но существуют факторы, которые могут спровоцировать алопецию: