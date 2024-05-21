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Posted 21 мая, 04:35

Published 21 мая, 04:35

Modified 9 сентября, 23:17

Updated 9 сентября, 23:17

Почему выпадают волосы: при этих 4 признаках лучше обратиться к врачу

Почему выпадают волосы: при этих 4 признаках лучше обратиться к врачу

21 мая 2024, 04:35
Фото: 1MI
Почему выпадают волосы: при этих 4 признаках лучше обратиться к врачу
Состояние волос — своеобразный индикатор здоровья. Если волосы стали выпадать, ломаться и тускнеть, это может быть серьезным поводом обратиться к врачу. Что означает алопеция и в каком случае это опасный симптом?

Причины выпадения волос

Выпадение волос (алопеция) — многофакторная проблема, то есть волосы могут выпадать по нескольким причинам. Случается, что алопеция является наследственным заболеванием, и тогда с проблемой справиться практически невозможно. Но существуют факторы, которые могут спровоцировать алопецию:

  • гормональные сбои. Менопауза, климакс, беременность — это естественные и временные причины алопеции. Но гормональный фон может меняться и при сбоях в работе эндокринной или половой системы. И тогда это уже повод обратиться к врачу;
  • стресс. Очень частая причина алопеции — длительные стрессовые ситуации, они приводят к усилению выработки кортизола, который негативно отражается на состоянии волосяных фолликулов;
  • травмирование при бьюти-процедурах. Химическая завивка, окрашивание, мелирование — наиболее частые причины потери волос у женщин;
  • строгие диеты и недостаток витаминов. Когда организм не получает полноценного питания и необходимого набора микроэлементов и витаминов, то это прямиком сказывается на состоянии волос.

Алопецию может вызвать негативное воздействие внешних факторов, а также бесконтрольный прием определенных лекарств. Кроме того, это может быть симптомом сбоя в работе желудочно-кишечного тракта и кровеносной системы.

Выпадение волос (алопеция) — многофакторная проблемаВыпадение волос (алопеция) — многофакторная проблема
Выпадение волос (алопеция) — многофакторная проблема. Фото: 1MI

Когда выпадение волос опасно

Любое ухудшение состояния волос — это сигнал организма о том, что в нем происходят негативные изменения. Поэтому при выпадении волос, замедлении их роста, ломкости и истончении следует обязательно обратиться к трихологу и пройти диагностику.

4 причины для обращения к врачу:

  1. Шевелюра поредела — уменьшился объем прически, косы, хвоста.
  2. Волосы выпадают пучками — если во время мытья головы или расчесывания выпадает много волос, если на подушке после сна остаются пряди.
  3. Появились проблемы с кожей — перхоть, шелушение, зуд кожи головы, появление корочек, стянутость кожи.
  4. Смещается линия роста — появляются залысины, сильнее виден пробор.
Любое ухудшение состояния волос — это сигнал организма о том, что в нем происходят негативные измененияЛюбое ухудшение состояния волос — это сигнал организма о том, что в нем происходят негативные изменения
Любое ухудшение состояния волос — это сигнал организма о том, что в нем происходят негативные изменения. Фото: Изображение Midjourney
#Общество#Здоровье#Все материалы авторов#Волосы
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