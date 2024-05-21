Почему выпадают волосы: при этих 4 признаках лучше обратиться к врачу

Posted 21 мая, 04:35
Published 21 мая, 04:35
Modified 9 сентября, 23:17
Updated 9 сентября, 23:17
Выпадение волос (алопеция) — многофакторная проблема, то есть волосы могут выпадать по нескольким причинам. Случается, что алопеция является наследственным заболеванием, и тогда с проблемой справиться практически невозможно. Но существуют факторы, которые могут спровоцировать алопецию:
Алопецию может вызвать негативное воздействие внешних факторов, а также бесконтрольный прием определенных лекарств. Кроме того, это может быть симптомом сбоя в работе желудочно-кишечного тракта и кровеносной системы.
Любое ухудшение состояния волос — это сигнал организма о том, что в нем происходят негативные изменения. Поэтому при выпадении волос, замедлении их роста, ломкости и истончении следует обязательно обратиться к трихологу и пройти диагностику.
4 причины для обращения к врачу:
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14