Пи Дидди прокомментировал инцидент с избиением своей девушки

Posted 21 мая, 10:02
Published 21 мая, 10:02
Modified 9 сентября, 23:24
Updated 9 сентября, 23:24
Инцидент произошел восемь лет назад, однако огласку получил только сейчас, когда кадры с камер наблюдения попали к журналистам. Поведение Дидди на видео вызвало волну негатива в адрес музыканта.
Рэпер отреагировал на это через соцсети, отметив, что он «достиг дна, но не оправдывается». То, как Дидди вел себя по отношению к своей девушке, артист считает непростительным и берет полную ответственность за свои действия. Исполнитель также заявил, что обратился в реабилитационный центр за помощью специалиста. Музыкант сожалеет о содеянном и намерен стать лучше.
Напомним, после того как четыре женщины заявили о сексуальном насилии со стороны Пи Дидди, полиция провела обыск в домах рэпера в Майами и Лос-Анджелесе.
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