Пи Дидди прокомментировал инцидент с избиением своей девушки

Рэпер отреагировал на это через соцсети, отметив, что он «достиг дна, но не оправдывается». То, как Дидди вел себя по отношению к своей девушке, артист считает непростительным и берет полную ответственность за свои действия. Исполнитель также заявил, что обратился в реабилитационный центр за помощью специалиста. Музыкант сожалеет о содеянном и намерен стать лучше.