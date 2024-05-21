Никита Кологривый поделился, почему выбрал профессию актера

Кроме этого, Кологривый отметил, что может оценить свои шансы на участие в проекте еще на этапе кастинга — после того, как увидит своих конкурентов. Свои ощущения актер сравнил с ощущениями бойца, которому страшно и не хочется выходить на ринг. И в то же время есть понимание того, что нужно немного потерпеть — и ты сможешь одолеть соперника.