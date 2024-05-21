Никита Кологривый поделился, почему выбрал профессию актера

Posted 21 мая, 09:32
Published 21 мая, 09:32
Modified 9 сентября, 23:24
Updated 9 сентября, 23:24
Актер, приехавший в Москву из Новосибирска, открыто заявил, что быть знаменитым и сниматься в фильмах в главных ролях было его мечтой.
Кроме этого, Кологривый отметил, что может оценить свои шансы на участие в проекте еще на этапе кастинга — после того, как увидит своих конкурентов. Свои ощущения актер сравнил с ощущениями бойца, которому страшно и не хочется выходить на ринг. И в то же время есть понимание того, что нужно немного потерпеть — и ты сможешь одолеть соперника.
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