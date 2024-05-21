Не стерпится и не слюбится: какого мужчину выбрать и не ошибиться

Posted 21 мая, 07:00
Published 21 мая, 07:00
Modified 9 сентября, 23:22
Updated 9 сентября, 23:22
Если, находясь рядом с мужчиной, женщина не чувствует потребности напрягаться, значит, она выбрала спутника жизни правильно. Все, что предпринимает мужчина, должно нравиться — то есть он сам тоже не должен напрягать представительницу прекрасного пола.
Чтобы донести свою точку зрения до мужчины, нет необходимости вступать в споры и дискуссии? Это верный признак того, что спутник жизни выбран правильно. Мужчина должен понимать женщину если не с полуслова, то как минимум в процессе спокойного и мирного диалога.
Если женщина нравится мужчине такой, какая она есть, значит, она выбрала его правильно. Тревожным звоночком могут стать замечания к внешнему виду, фигуре и стилю в одежде, если они начнут появляться спустя какое-то время. Это означает, что мужчина изначально планировал изменить свою избранницу и теперь переходит к активным действиям в этом направлении.
Понять, что женщина выбрала мужчину правильно, она сможет по своему финансовому положению. Вовсе не обязательно оно должно значительно улучшиться, однако не должно и сильно ухудшиться. Если женщина, вступив в отношения с мужчиной, столкнулась с необходимостью или даже с требованием экономить, и на то нет действительно веских причин, значит, спутник жизни был выбран не вполне правильно.
Если женщина выбрала мужчину правильно, то любые хлопоты, связанные с домом, бытом, будут ей только в радость. Более того, она не будет проводить все свободное время у плиты, поскольку любящий, внимательный мужчина наверняка постарается хотя бы частично освободить ее от этих хлопот и сделать так, чтобы женщина проводила больше времени именно с ним. Если же для представительницы прекрасного пола даже приготовление обычного ужина для мужчины становится пыткой и неприятной обязанностью, значит, она выбрала спутника жизни неправильно.
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