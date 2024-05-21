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Posted 21 мая, 07:00

Published 21 мая, 07:00

Modified 9 сентября, 23:22

Updated 9 сентября, 23:22

Не стерпится и не слюбится: какого мужчину выбрать и не ошибиться

Не стерпится и не слюбится: какого мужчину выбрать и не ошибиться

21 мая 2024, 07:00
Фото: Изображение Midjourney
Не стерпится и не слюбится: какого мужчину выбрать и не ошибиться
Какого мужчину выбрать в спутники жизни, чтобы потом не пожалеть? Рассказываем о признаках, которые помогут понять, что жить с мужчиной будет комфортно.

С мужчиной не нужно напрягаться

Если, находясь рядом с мужчиной, женщина не чувствует потребности напрягаться, значит, она выбрала спутника жизни правильно. Все, что предпринимает мужчина, должно нравиться — то есть он сам тоже не должен напрягать представительницу прекрасного пола.

С мужчиной не нужно спорить

Чтобы донести свою точку зрения до мужчины, нет необходимости вступать в споры и дискуссии? Это верный признак того, что спутник жизни выбран правильно. Мужчина должен понимать женщину если не с полуслова, то как минимум в процессе спокойного и мирного диалога.

Чтобы донести свою точку зрения до мужчины, нет необходимости вступать в споры и дискуссииЧтобы донести свою точку зрения до мужчины, нет необходимости вступать в споры и дискуссии
Чтобы донести свою точку зрения до мужчины, нет необходимости вступать в споры и дискуссии. Фото: Изображение Midjourney

С появлением мужчины не нужно менять себя и свой образ жизни

Если женщина нравится мужчине такой, какая она есть, значит, она выбрала его правильно. Тревожным звоночком могут стать замечания к внешнему виду, фигуре и стилю в одежде, если они начнут появляться спустя какое-то время. Это означает, что мужчина изначально планировал изменить свою избранницу и теперь переходит к активным действиям в этом направлении.

Не нужно считать каждую копейку

Понять, что женщина выбрала мужчину правильно, она сможет по своему финансовому положению. Вовсе не обязательно оно должно значительно улучшиться, однако не должно и сильно ухудшиться. Если женщина, вступив в отношения с мужчиной, столкнулась с необходимостью или даже с требованием экономить, и на то нет действительно веских причин, значит, спутник жизни был выбран не вполне правильно.

Понять, что женщина выбрала мужчину правильно, она сможет по своему финансовому положениюПонять, что женщина выбрала мужчину правильно, она сможет по своему финансовому положению
Понять, что женщина выбрала мужчину правильно, она сможет по своему финансовому положению. Фото: Изображение Midjourney

Не нужно все время проводить у плиты

Если женщина выбрала мужчину правильно, то любые хлопоты, связанные с домом, бытом, будут ей только в радость. Более того, она не будет проводить все свободное время у плиты, поскольку любящий, внимательный мужчина наверняка постарается хотя бы частично освободить ее от этих хлопот и сделать так, чтобы женщина проводила больше времени именно с ним. Если же для представительницы прекрасного пола даже приготовление обычного ужина для мужчины становится пыткой и неприятной обязанностью, значит, она выбрала спутника жизни неправильно.

#Общество#Семья#Отношения#Все материалы авторов#Психология
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