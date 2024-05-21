Не стерпится и не слюбится: какого мужчину выбрать и не ошибиться

Если женщина выбрала мужчину правильно, то любые хлопоты, связанные с домом, бытом, будут ей только в радость. Более того, она не будет проводить все свободное время у плиты, поскольку любящий, внимательный мужчина наверняка постарается хотя бы частично освободить ее от этих хлопот и сделать так, чтобы женщина проводила больше времени именно с ним. Если же для представительницы прекрасного пола даже приготовление обычного ужина для мужчины становится пыткой и неприятной обязанностью, значит, она выбрала спутника жизни неправильно.