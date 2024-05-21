Когда лучше мыть голову: утром или вечером — рекомендации трихологов

Кому лучше мыть голову с утра Кому лучше — вечером Как ухаживать за мокрыми волосами

Некоторые девушки моют голову преимущественно утром, когда принимают душ, чтобы пойти на работу или учебу со свежей укладкой. Согласны ли трихологи с таким подходом? И когда действительно лучше всего мыть голову? Читайте в нашем материале.