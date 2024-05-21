Когда лучше мыть голову: утром или вечером — рекомендации трихологов

Posted 21 мая, 11:21
Published 21 мая, 11:21
Modified 9 сентября, 23:23
Updated 9 сентября, 23:23
Как оказалось, время мытья волос зависит от их типа. Так, например, утром лучше всего мыть голову обладательницам жирных и тонких волос.
«Жирные волосы мы моем с утра, чтобы они выглядели свежими, а тонкие — чтобы они были объемными и мы могли сделать укладку, которая за ночь точно не удержится», — говорит трихолог Айгуль Ибатуллина.
А вот на вечернее время суток лучше отложить мытье головы длинноволосым девушкам или обладательницам очень густой шевелюры. Они могут без спешки тщательно вымыть и расчесать пряди.
«Если у вас длинные волосы или вы принципиально не хотите пользоваться феном, мойте волосы вечером и сушите их при комнатной температуре», — советует трихолог Ибатуллина.
Также специалист рассказала, что делать с влажными прядями, чтобы укладка получилась легкой и эффектной.
«Обычно после мытья мы используем бальзамы и средства для укладки, а затем расческой и феном придаем форму нашей прическе. Это допустимо, когда у вас длинные пряди или средняя длина. Другое дело, если у вас длинные тонкие волосы, которые часто спутываются. В этом случае, чтобы не травмировать локоны и сделать их блестящими и гладкими, нужно использовать специальные бальзамы и расчесывать пряди только тогда, когда они высохнут», — рекомендует Айгуль Ибатуллина.
Также специалист предостерегает сушить волосы, обернув голову полотенцем. Дело в том, что грубая махровая ткань может их травмировать. Лучше использовать хлопковую салфетку или в крайнем случае старую футболку — она легко впитает влагу с шевелюры.
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