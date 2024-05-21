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Posted 21 мая, 03:33

Published 21 мая, 03:33

Modified 9 сентября, 23:17

Updated 9 сентября, 23:17

Какие орехи полезны для женщин, а какие для мужчин: ешьте правильно

Какие орехи полезны для женщин, а какие для мужчин: ешьте правильно

21 мая 2024, 03:33
Фото: Изображение Midjourney
Какие орехи полезны для женщин, а какие для мужчин: ешьте правильно
Диетологи и врачи уверяют, что включение в рацион определенных видов орехов может значительно улучшить самочувствие и состояние здоровья. Выясняем, какие виды этих продуктов наиболее полезны для женщин, а какие необходимы для мужского здоровья.

Полезные орехи для женщин

Для женщин наиболее полезны бразильский, грецкий и кедровый орехи, кешью, миндаль:

  • Кедровые орешки помогают контролировать вес, так как быстро устраняют голод и повышают чувство сытости. Кроме того, в их составе много витамина Е, который необходим для сияющей и здоровой кожи.
  • Бразильский орех полезен женщинам, следящим за состоянием своей кожи и волос, поскольку обладает антиоксидантными свойствами. Кроме того, в нескольких ядрышках содержится суточная доза селена — микроэлемента, помогающего предотвратить онкологию молочных желез.
  • Миндаль помогает женщинам нормализовать гормональный фон. Благодаря содержанию витамина Е, магния, фосфора, железа улучшает состояние ногтей, волос, кожи.
  • Фундук помогает при расстройствах сна и нарушениях гормонального фона.
  • Грецкие орешки полезны при обильных менструациях, нарушениях менструального цикла, способствует укреплению и росту волос.
  • Кешью улучшает работу репродуктивной системы, влияют на здоровье кожи, уменьшают ПМС.
Для женщин наиболее полезны бразильский, грецкий и кедровый орехи, кешью, миндальДля женщин наиболее полезны бразильский, грецкий и кедровый орехи, кешью, миндаль
Для женщин наиболее полезны бразильский, грецкий и кедровый орехи, кешью, миндаль. Фото: Изображение Midjourney

Полезные орехи для мужчин

Мужчинам полезно употреблять кешью, фисташки, грецкие и кедровые орешки, арахис, фундук. Все эти продукты оказывают позитивное воздействие на мужскую половую систему:

  • Грецкий орех стимулирует активность сперматозоидов и предупреждает простатит и аденому простаты.
  • Кешью усиливает половое влечение и репродуктивную функцию мужчин.
  • Фисташки эффективны в борьбе против стрессов, помогают в синтезе половых гормонов.
  • Фундук предупреждает развитие аденомы простаты и накопление холестерина.
  • Кедровые орешки улучшают выносливость, нормализует работу предстательной железы.
  • Арахис помогает снизить риски облысения, нормализует гормональный фон.
Мужчинам полезно употреблять кешью, фисташки, грецкие и кедровые орешки, арахис, фундукМужчинам полезно употреблять кешью, фисташки, грецкие и кедровые орешки, арахис, фундук
Мужчинам полезно употреблять кешью, фисташки, грецкие и кедровые орешки, арахис, фундук. Фото: Изображение Midjourney
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