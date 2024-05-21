Эминем прятал свои глаза на свадьбе дочери и вел себя необычно

Posted 21 мая, 19:44
Published 21 мая, 19:44
Modified 9 сентября, 23:27
Updated 9 сентября, 23:27
Свадьба дочери Эминема с Эваном Макклинтоком состоялась в штате Мичиган и была очень скромным мероприятием, на которое были приглашены только близкие друзья и семья.
В этот торжественный день Эминем был среди гостей, проводил невесту к алтарю и станцевал с ней классический танец отца и дочери, как это принято на свадьбах. При этом, рэп-исполнитель вел себя очень скромно, был одет в черный классический костюм, но не решился снять очки, даже в момент церемонии, когда вручал руку Хейли ее новому супругу.
При этом, Эминем раскрылся с другой стороны, как любящий и поддерживающий отец, что сделало мероприятие еще более трогательным.
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