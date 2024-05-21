Эминем прятал свои глаза на свадьбе дочери и вел себя необычно

В этот торжественный день Эминем был среди гостей, проводил невесту к алтарю и станцевал с ней классический танец отца и дочери, как это принято на свадьбах. При этом, рэп-исполнитель вел себя очень скромно, был одет в черный классический костюм, но не решился снять очки, даже в момент церемонии, когда вручал руку Хейли ее новому супругу.