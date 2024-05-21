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Posted 21 мая, 19:44

Published 21 мая, 19:44

Modified 9 сентября, 23:27

Updated 9 сентября, 23:27

Эминем прятал свои глаза на свадьбе дочери и вел себя необычно

21 мая 2024, 19:44
Дочь Эминема Хейли вышла замуж, организовав обычную, классическую свадьбу, на которой ее звездный репер-отец вел себя не как обычно.

Свадьба дочери Эминема с Эваном Макклинтоком состоялась в штате Мичиган и была очень скромным мероприятием, на которое были приглашены только близкие друзья и семья.

В этот торжественный день Эминем был среди гостей, проводил невесту к алтарю и станцевал с ней классический танец отца и дочери, как это принято на свадьбах. При этом, рэп-исполнитель вел себя очень скромно, был одет в черный классический костюм, но не решился снять очки, даже в момент церемонии, когда вручал руку Хейли ее новому супругу.

При этом, Эминем раскрылся с другой стороны, как любящий и поддерживающий отец, что сделало мероприятие еще более трогательным.

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#Знаменитости#Звезды#Свадьба
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