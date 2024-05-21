5 причин, почему мужчина не дарит вам подарки

Если человек не получал подарки в детстве, в его семье было не принято делать сюрпризы и радовать друг друга презентами, то это переходит и во взрослую жизнь. Или, напротив, мужчину слишком баловали в детстве, и он привык получать презенты сам, а не делать их другим.