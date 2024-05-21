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Posted 21 мая, 06:01

Published 21 мая, 06:01

Modified 9 сентября, 23:22

Updated 9 сентября, 23:22

5 причин, почему мужчина не дарит вам подарки

5 причин, почему мужчина не дарит вам подарки

21 мая 2024, 06:01
Фото: Изображение Midjourney
5 причин, почему мужчина не дарит вам подарки
Если мужчина не дарит вам подарки, это не всегда означает, что он жмот и эгоист. Разберемся, в каких случаях молодые люди не дарят подарки своим половинкам и что делать в таких ситуациях.

Вы не умеете благодарить

Любой мужчина ожидает благодарности, когда преподносит любимой подарки. Если вы равнодушно принимаете его знаки внимания, в следующий раз это отобьет у него охоту делать что-то приятное.

Восхититесь щедростью своего мужчины, его вкусом при выборе подарка или просто вниманием, и он с удовольствием снова будет радовать вас.

Вы слишком самодостаточны

Если женщина заявляет, что может сделать все сама, отказывается от помощи, покупает подарки сама себе, то мужчина не будет пытаться проявить инициативу и устроить любимой сюрприз.

Представители сильного пола по своей натуре — охотники. Они должны завоевывать женщину, баловать любимую, покупать подарки. Если эта потребность отпадает, то мужчина расслабляется и больше не старается удивить свою половинку презентами.

Если женщина заявляет, что может сделать все сама, то мужчина не будет пытаться проявить инициативуЕсли женщина заявляет, что может сделать все сама, то мужчина не будет пытаться проявить инициативу
Если женщина заявляет, что может сделать все сама, то мужчина не будет пытаться проявить инициативу. Фото: Изображение Midjourney

У него другое воспитание

Если человек не получал подарки в детстве, в его семье было не принято делать сюрпризы и радовать друг друга презентами, то это переходит и во взрослую жизнь. Или, напротив, мужчину слишком баловали в детстве, и он привык получать презенты сам, а не делать их другим.

В этом случае стоит поговорить с партнером и объяснить, как важны для вас его внимание и забота.

Вы экономите на себе

Если вы постоянно приносите свои желания и потребности в жертву, ограничиваете себя во всем, то мужчина воспринимает такое поведение как сигнал: меня всё устраивает, не нужно тратиться на меня.

Пока вы не начнете себя ценить, мужчина будет относиться к вам так же — зачем дарить подарки той, которая и так всем довольна?

Пока вы не начнете себя ценить, мужчина будет относиться к вам так жеПока вы не начнете себя ценить, мужчина будет относиться к вам так же
Пока вы не начнете себя ценить, мужчина будет относиться к вам так же. Фото: Изображение Midjourney

Он не понимает намеков

Психологи утверждают, что на практике чаще всего не получают подарки те девушки, которые их не просят. Мужчины весьма практичны, они обычно не понимают намеков, и им нужно прямо озвучивать, чего вы хотите.

Не бойтесь говорить прямо о своих желаниях. Если вы стесняетесь их озвучивать, заведите на ноутбуке папку, в которую собирайте всё, что вам нравится. И не забудьте открыть доступ к этой папке для своего любимого.

#Общество#Отношения#Мужчины#Все материалы авторов#Психология#Подарки
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