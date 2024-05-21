5 причин, почему мужчина не дарит вам подарки

Posted 21 мая, 06:01
Published 21 мая, 06:01
Modified 9 сентября, 23:22
Updated 9 сентября, 23:22
Любой мужчина ожидает благодарности, когда преподносит любимой подарки. Если вы равнодушно принимаете его знаки внимания, в следующий раз это отобьет у него охоту делать что-то приятное.
Восхититесь щедростью своего мужчины, его вкусом при выборе подарка или просто вниманием, и он с удовольствием снова будет радовать вас.
Если женщина заявляет, что может сделать все сама, отказывается от помощи, покупает подарки сама себе, то мужчина не будет пытаться проявить инициативу и устроить любимой сюрприз.
Представители сильного пола по своей натуре — охотники. Они должны завоевывать женщину, баловать любимую, покупать подарки. Если эта потребность отпадает, то мужчина расслабляется и больше не старается удивить свою половинку презентами.
Если человек не получал подарки в детстве, в его семье было не принято делать сюрпризы и радовать друг друга презентами, то это переходит и во взрослую жизнь. Или, напротив, мужчину слишком баловали в детстве, и он привык получать презенты сам, а не делать их другим.
В этом случае стоит поговорить с партнером и объяснить, как важны для вас его внимание и забота.
Если вы постоянно приносите свои желания и потребности в жертву, ограничиваете себя во всем, то мужчина воспринимает такое поведение как сигнал: меня всё устраивает, не нужно тратиться на меня.
Пока вы не начнете себя ценить, мужчина будет относиться к вам так же — зачем дарить подарки той, которая и так всем довольна?
Психологи утверждают, что на практике чаще всего не получают подарки те девушки, которые их не просят. Мужчины весьма практичны, они обычно не понимают намеков, и им нужно прямо озвучивать, чего вы хотите.
Не бойтесь говорить прямо о своих желаниях. Если вы стесняетесь их озвучивать, заведите на ноутбуке папку, в которую собирайте всё, что вам нравится. И не забудьте открыть доступ к этой папке для своего любимого.
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