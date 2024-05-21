38 русских фамилий, запрограммированных на богатство

Фамилии, как и имена, могут стать ключом к достижению успеха. Многие даже не подозревают, что Вселенная дает им особый шанс. Однако воспользоваться этим шансом удается не всем: нужно приложить усилия, а не просто ждать, что удача сама постучит в дверь.