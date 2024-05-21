10 идеи для маленькой кухни, чтобы максимально использовать каждый сантиметр комнаты

Posted 21 мая, 12:01
Published 21 мая, 12:01
Modified 9 сентября, 23:25
Updated 9 сентября, 23:25
Многие из нас задумываются над интересными идеями для маленькой кухни. Дизайнеры считают, что в небольшом пространстве есть больше возможностей проявить интересные идеи, нежели на огромной кухне. При этом, дизайн маленького помещения означает меньшие затраты на мебель, стройматериалы, аксессуары, освещение, бытовую технику и декор.
Планировка — это первый шаг, когда нужно спроектировать кухню с ограниченным пространством. В маленьких кухнях действует тоже «золотое» правило, как и везде. Холодильник, духовку и раковину располагают в треугольной проекции, следя чтобы они не соприкасались между собой.
А вот тщательно подобранные цвета и материалы могут сделать вашу кухню более просторной. Подумайте о том, чтобы использовать в интерьере зеркальные или светлые материалы со светоотражающими свойствами. Так же не нужно бояться яркой палитры, а использовать цвет, чтобы придать помещению жизни и индивидуального характера.
Дизайн кухни может быть простым, благодаря черно-белым фасадам. Эту монохромную кухню часто называют «кухней-смокингом», она выглядит одновременно традиционно и современно.
Для создания светлой и воздушной обстановки используйте белую кухню. Деревянные балки, пол и белая мебель создадут впечатление порядка.
Маленькая кухня может вызвать желание перестраховаться с выбором цвета. На самом деле это отличная возможность выбрать яркую палитру, которая сделает комнату уютной и наполненной.
Отличный вариант для тех, кто ищет идеи кухни в деревенском стиле.
Японский дизайн придает кухням минималистичную, спокойную атмосферу и идеально подходит для небольших помещений.
Используйте стены, чтобы повесить множество крючков для хранения посуды. Так, ваши кружки будут выставлены на всеобщее обозрение и их легко взять. Этот совет очень подходит тем, кто задумался о кухне в деревенском стиле, поскольку он придает помещению уютный вид.
Потолок, окрашенный в необычный цвет, притягивает взгляд и создает иллюзию, что ваша маленькая кухня выше, чем есть на самом деле.
При наличии маленькой кухни планирование имеет первостепенное значение, чтобы можно было максимально удобно использовать это пространство. Стоит сосредоточится на умных идеях хранения.
Искусство часто воспринимается как завершающий штрих, предназначенный для гостиной или спальни. Но на самом деле оно может хорошо смотреться и на кухне. В небольших зонах, не загроможденные шкафами, картины и иные арт-объекты будут создать ощущение домашнего уюта.
Хорошо подобранная плитка — ваше секретное оружие при проектировании или обновлении идей для маленькой кухни. Матовая поверхность светлых, приглушенных и естественных тонов или глянцевая плитка с высокой отражающей способностью — это отличные способы создать ощущение пространства. Избегайте плитки небольшого размера или с крупным рисунком, поскольку она может перегружает небольшое пространство.
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