10 идеи для маленькой кухни, чтобы максимально использовать каждый сантиметр комнаты

А вот тщательно подобранные цвета и материалы могут сделать вашу кухню более просторной. Подумайте о том, чтобы использовать в интерьере зеркальные или светлые материалы со светоотражающими свойствами. Так же не нужно бояться яркой палитры, а использовать цвет, чтобы придать помещению жизни и индивидуального характера.