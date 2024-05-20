Рузиль Минекаев рассказал о том, как слава повлияла на его семью

Posted 20 мая, 12:56
Published 20 мая, 12:56
Modified 9 сентября, 23:19
Updated 9 сентября, 23:19
Как пишет starhit.ru, в мае текущего года актеру Рузилю Минекаеву исполнилось 25 лет, а в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» он сыграл пятнадцатилетнего подростка. Сам Рузиль признался, что не стремился к известности и думал, что яркую роль не получит минимум до тридцати лет. Родился Минекаев в Нурлате, занимался национальной борьбой, а потом его отдали в музыкальную школу. Именно там преподаватель порекомендовала юноше поступать в театральный, и он внял совету и пошел учиться в Казанское театральное училище. Именно там он встретил свою будущую супругу Азизу Бекманову. Девушка призналась, что увидела Рузиля, когда он шел навстречу, — молодой человек ее не заметил, но Азиза решила, что «заберет его себе».
По словам Рузиля, их отношения никогда не были безоблачными, и за время отношений молодые люди прошли разные стадии, в том числе и «все сложно». Но именно Азиза подтолкнула молодого актера к решению переехать в Москву и первой улетела поступать в ГИТИС. Несмотря на переживания и Азиза, и Рузиль легко поступили в престижный театральный вуз Москвы и поддерживали друг друга. По этой причине их родители были только за относительно их бракосочетания.
После свадьбы, которая прошла по мусульманским обычаям, пара узнала, что ждет ребенка. До рождения сына Азиза участвовала в многих сериалах, однако из-за декрета поставил карьеру на паузу. Рузиль же сыграл первую главную роль в сериале «Смычок», которая принесла ему первую порцию популярности. Однако настоящая слава пришла к нему после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» — у Рузиля образовалась целая армия фанаток, некоторые из которых не стесняясь критикуют его супругу.
По словам Азизы, она понимает, почему тысячи девушек влюбились в Марата и ассоциируют его с Рузилем, но ее терпение кончилось, когда фанатки своими криками под их окном разбудили сына. После этого инцидента Минекаев призвал своих поклонниц к благоразумию.
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