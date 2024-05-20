Рузиль Минекаев рассказал о том, как слава повлияла на его семью

Как пишет starhit.ru, в мае текущего года актеру Рузилю Минекаеву исполнилось 25 лет, а в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» он сыграл пятнадцатилетнего подростка. Сам Рузиль признался, что не стремился к известности и думал, что яркую роль не получит минимум до тридцати лет. Родился Минекаев в Нурлате, занимался национальной борьбой, а потом его отдали в музыкальную школу. Именно там преподаватель порекомендовала юноше поступать в театральный, и он внял совету и пошел учиться в Казанское театральное училище. Именно там он встретил свою будущую супругу Азизу Бекманову. Девушка призналась, что увидела Рузиля, когда он шел навстречу, — молодой человек ее не заметил, но Азиза решила, что «заберет его себе».