Отдых на все сто! Как я планирую идеальное путешествие по России

После того, как курс намечен и проект путешествия готов, подумайте, как будете добираться до места назначения, ведь Россия огромная. Как правило, всегда есть несколько условных вариантов — ехать на машине, самолетом, поездом, автобусом. Имейте в виду, что поезд — наиболее оптимальный вариант — и по цене, и по времени в пути, к тому же там можно поспать, поесть, есть свобода движения (в отличие от автобуса и самолета).