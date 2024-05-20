Отдых на все сто! Как я планирую идеальное путешествие по России

Posted 20 мая, 15:03
Published 20 мая, 15:03
Modified 9 сентября, 19:36
Updated 9 сентября, 19:36
Внутренний туризм России пережил бум в период пандемии коронавируса, когда границы были закрыты и куда-то выехать не представлялось возможным. Появилось даже новое слово «стекейшн» (от stay — «оставаться», vacation — «отдых»), что означает «путешествовать, фактически оставаясь дома».
А также стали развиваться туристические программы, в рамках которых можно было вернуть часть денег через кешбэк при покупке путевки у туроператоров. В этом случае путешествовать по России легко: просто покупаешь тур и следуешь инструкциям оператора. А вот спланировать путешествие самому — не так просто. Если вы новичок в этом деле, придерживайтесь следующих правил.
Чем тщательнее вы продумаете план, тем меньше разочарований в ходе путешествия получите. Внимательно изучите карту той местности, куда собираетесь ехать. Отметьте точки — достопримечательности, которые хотите посетить. Но наряду с этим поищите запасные варианты на случай, если интересующие вас места будут закрыты. В этой связи можно не только гуглить, но и шерстить контент местных медиа и телеграм-каналов, которые могут рассказывать о малоизвестных, но интересных достопримечательностях.
Если вы планируете смотреть на красоты любимого города не один день, нужно заранее подумать о ночлеге. Как правило, путешественники такого формата выбирают небольшой хостел или квартиру, подойдет даже совместное заселение с другими вояжерами. Такие варианты можно найти на сайтах объявлений.
После того, как курс намечен и проект путешествия готов, подумайте, как будете добираться до места назначения, ведь Россия огромная. Как правило, всегда есть несколько условных вариантов — ехать на машине, самолетом, поездом, автобусом. Имейте в виду, что поезд — наиболее оптимальный вариант — и по цене, и по времени в пути, к тому же там можно поспать, поесть, есть свобода движения (в отличие от автобуса и самолета).
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14