Мужчины химбо: новый женский идеал или странный тренд на «тупых качков»

Posted 20 мая, 15:30
Published 20 мая, 15:30
Modified 9 сентября, 19:48
Updated 9 сентября, 19:48
Термин «химбо» (не путать с лимбо из песни Меладзе!) происходит от английских слов him (его) и bimbo (кокетка). Обозначает он особый тип мужчин — нечто среднее между Крисом Хемсвортом и Кеном из вселенной Барби. Химбо красивы, следят за своим стилем, при этом не стесняются быть чувственными и добрыми.
Химбо — это человек, который не хватает звезд с неба на интеллектуальном попроще, зато регулярно посещает спортзал. Он позитивен, не старается жить по маскулинному принципу «мужик должен постоянно доказывать свое лидерство». Химбо умеют уступать другим мужчинам и дружить с женщинами. При этом такие парни не трусливы и не обделены физической силой.
Судя по твитам и постам в соцсетях современные мужчины все больше покоряют красоток не только своей внешностью, но и характером. Идеалом современного мужчины они стали на волне феминизма. Сильная и независимая женщина устала видеть рядом с собой жесткого интеллектуала, постоянно отбиваясь от его ироничных нападок. Не по вкусу современным дамам и суровые мачо, которые видят в них исключительно домостроевские образы покладистых домашних жен.
Позитивные простаки гораздо лучше: вместо того чтобы пить пиво или играть в покер, они с удовольствием готовят любимым блинчики. При этом химбо не подражают женщинам и до конца остаются мужчинами во всем: они готовы помогать в тяжелой работе, открывать двери автомобиля и, если надо, защищать даму своего сердца.
Примечательно, что изначально в термин «химбо» вкладывался в основном негативный смысл. Еще в 80-е годы так называли недалеких качков, которых интересует исключительно собственная внешность. Сейчас значение слова изменилось в позитивную сторону.
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