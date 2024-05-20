Мужчины химбо: новый женский идеал или странный тренд на «тупых качков»

Судя по твитам и постам в соцсетях современные мужчины все больше покоряют красоток не только своей внешностью, но и характером. Идеалом современного мужчины они стали на волне феминизма. Сильная и независимая женщина устала видеть рядом с собой жесткого интеллектуала, постоянно отбиваясь от его ироничных нападок. Не по вкусу современным дамам и суровые мачо, которые видят в них исключительно домостроевские образы покладистых домашних жен.