Как выбрать подходящего щенка: советы профессионала

Posted 20 мая, 13:21
Published 20 мая, 13:21
Modified 9 сентября, 23:20
Updated 9 сентября, 23:20
Собаку какой породы выбрать, напрямую зависит от того, с какой целью вы решили завести щенка. Но не стоит заводить питомца той или иной породы под влиянием моды или популярных кинофильмов, так как впоследствии вы можете разочароваться в своем выборе.
По словам кинолога, инструктора по дрессировке Елены Долгачевой, чтобы выбрать ту или иную породу, необходимо учитывать размер собаки, ее тип шерсти и темперамент. Также желательно заранее пообщаться с собаками желаемой породы и их владельцами.
«На мой взгляд, выбор щенка − это всегда лотерея. Как бы ты ни готовился, не получится предусмотреть все, поэтому главное, что нужно понимать: собака − живое существо со своим темпераментом, характером и особенностями. И очень важно быть готовым принять это», — подчеркнула эксперт.
Чтобы правильно выбрать подходящего щенка, следует придерживаться нескольких несложных правил:
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