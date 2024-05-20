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Posted 20 мая, 13:21

Published 20 мая, 13:21

Modified 9 сентября, 23:20

Updated 9 сентября, 23:20

Как выбрать подходящего щенка: советы профессионала

Как выбрать подходящего щенка: советы профессионала

20 мая 2024, 13:21
Фото: Изображение Midjourney
Как выбрать подходящего щенка: советы профессионала
Когда люди планируют завести собаку, они чаще всего уже знают, какого именно питомца хотели бы взять. А кто-то до последнего не может определиться с выбором, и тогда на помощь приходят советы экспертов. О том, как правильно выбрать наиболее подходящего щенка, читайте в статье.

Как понять, какая порода вам подходит

Собаку какой породы выбрать, напрямую зависит от того, с какой целью вы решили завести щенка. Но не стоит заводить питомца той или иной породы под влиянием моды или популярных кинофильмов, так как впоследствии вы можете разочароваться в своем выборе.

По словам кинолога, инструктора по дрессировке Елены Долгачевой, чтобы выбрать ту или иную породу, необходимо учитывать размер собаки, ее тип шерсти и темперамент. Также желательно заранее пообщаться с собаками желаемой породы и их владельцами.

«На мой взгляд, выбор щенка − это всегда лотерея. Как бы ты ни готовился, не получится предусмотреть все, поэтому главное, что нужно понимать: собака − живое существо со своим темпераментом, характером и особенностями. И очень важно быть готовым принять это», — подчеркнула эксперт.
Чтобы выбрать ту или иную породу, необходимо учитывать размер собаки, ее тип шерсти и темпераментЧтобы выбрать ту или иную породу, необходимо учитывать размер собаки, ее тип шерсти и темперамент
Чтобы выбрать ту или иную породу, необходимо учитывать размер собаки, ее тип шерсти и темперамент. Фото: Изображение Midjourney

Выбор щенка: что нужно знать

Чтобы правильно выбрать подходящего щенка, следует придерживаться нескольких несложных правил:

  • приобретать питомца нужно в официальном питомнике, где сами щенки и их мать получают качественные уход, питание и ветуслуги. А еще так вы получите собаку, отвечающую требованиям выбранной породы;
  • расспросите владельцев питомника о здоровье родителей щенка, которого вы планируете выбрать, так как многие заболевания передаются по наследству. Кроме того, стоит запросить документальное подтверждение здоровья собак-производителей, а также узнать, как протекали беременность и роды;
  • поинтересуйтесь документами на щенка. У породистой собаки должны быть метрика щенка (щенячья карточка) и ветпаспорт, а также клеймо;
  • чтобы выбрать подходящего щенка, лучше это делать не по фото или видео, а лично, даже вам придется поехать в другой город. Только так вы сможете оценить условия содержания собак в питомнике, а также степень социализации, здоровье и характер малыша.
Чтобы правильно выбрать подходящего щенка, следует придерживаться нескольких несложных правилЧтобы правильно выбрать подходящего щенка, следует придерживаться нескольких несложных правил
Чтобы правильно выбрать подходящего щенка, следует придерживаться нескольких несложных правил. Фото: Изображение Midjourney
#Общество#Собака#Животные#Все материалы авторов
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