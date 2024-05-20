Как правильно наносить макияж и какие ошибки делают образ вульгарным

Posted 20 мая, 12:56
Published 20 мая, 12:56
Modified 9 сентября, 23:19
Updated 9 сентября, 23:19
Тональный крем, который не сочетается с оттенком кожи, — главный враг правильного макияжа. Он делает кожу лица визуально грязной. Кроме того, резкая граница между участками кожи, на которые нанесен крем и, например, шеей сильно удешевляет образ.
Не стоит накладывать средство толстым слоем, даже если кожа далека от идеала. Избыток тонального крема сразу бросается в глаза. Правильно наносить его небольшими мазками, тщательно растушевывая или аккуратно вбивая в поры чистым спонжем.
Не нужно делать брови слишком графичными и четкими. В моде естественность, поэтому правильный макияж бровей — это оформление с помощью карандаша и средства для укладки. Карандаш следует брать такой, чтобы его цвет был на тон темнее волос.
Еще одна частая ошибка в макияже — прорисовывание бровей выше линии их естественного роста. Это придает лицу странное выражение и удешевляет образ.
Не стоит днем делать яркий вечерний макияж. Насыщенный цвет помады и блестящие тени уместны на вечеринке, но странновато смотрятся при посещении офиса или магазина.
Если хочется выглядеть заметной — правильно будет выбрать один яркий акцент, например сделать стрелки поярче. Остальной макияж лучше сделать в нюдовых тонах.
Слишком яркие румяна, к тому же еще и плохо растушеванные — ошибка, которая сводит на нет все старания правильно сделать красивый макияж. Цветные пятна на щеках выглядят неестественно, напоминая грим клоуна или образ Марфушечки-душечки из сказки «Морозко».
Еще хуже выглядит бронзер, которым некоторые женщины пользуются вместо румян. Он ложится на кожу оранжевыми пятнами, напоминающими синяки. Правильно наносить румяна мягкими движениями, тщательно растушевывая. Не забудьте убедиться, что оттенок румян соответствует естественному тону кожи.
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