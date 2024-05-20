Аслихан Малбора сыграет главную женскую роль в ремейке «Холопа»

И если к настоящему моменту актер на главную мужскую роль найден, то подобрать для него партнершу оказалось не так-то просто. Ранее появлялись теории, что героиню Саши Бортич в турецкой адаптации комедии сыграет коллега Керема Бюрсина по сериалу «Постучись в мою дверь» Мелиса Донгель, запомнившаяся поклонникам в качестве подруги главной героини Эды. Фанаты даже отмечали тот факт, что девушка имеет схожий с Бортич типаж внешности.