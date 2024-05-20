Аслихан Малбора сыграет главную женскую роль в ремейке «Холопа»

Posted 20 мая, 19:56
Published 20 мая, 19:56
Modified 9 сентября, 23:21
Updated 9 сентября, 23:21
Как сообщает peopletalk.ru, большую известность Керему Бюрсину принесло появление в турецкой мелодраме «Постучись в мою дверь».
И если к настоящему моменту актер на главную мужскую роль найден, то подобрать для него партнершу оказалось не так-то просто. Ранее появлялись теории, что героиню Саши Бортич в турецкой адаптации комедии сыграет коллега Керема Бюрсина по сериалу «Постучись в мою дверь» Мелиса Донгель, запомнившаяся поклонникам в качестве подруги главной героини Эды. Фанаты даже отмечали тот факт, что девушка имеет схожий с Бортич типаж внешности.
Однако сейчас стало известно, что вместе с Керемом будет играть Аслихан Малбора. Существует теория, что Бюрсин не горит желанием дважды сниматься с одной и той же партнершей в разных кинокартинах.
Турчанка Аслихан Малбора стала узнаваемой после премьеры сериалов «Если любовь позовет» и «Султан моего сердца». Примечательно, что пока турецкий ремейк «Холопа» называется «Сын богача». Согласно комментариям инсайдеров, съемки фильма набирают обороты, при этом у Бюрсина еще не было сцен с новой партнершей.
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