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Posted 20 мая, 11:07

Published 20 мая, 11:07

Modified 9 сентября, 23:14

Updated 9 сентября, 23:14

10 самых умных и практичных идей для жизни в маленьких квартирах

10 самых умных и практичных идей для жизни в маленьких квартирах

20 мая 2024, 11:07
Фото: 1MI
10 самых умных и практичных идей для жизни в маленьких квартирах
Если с кого и брать пример, так это с владельцев жилых студий и крошечных домов, которые с умом подходят к планированию своего пространства. Показываем 10 наглядных примеров реальных квартир, которые вдохновят на переделки.

Можно бесконечно наблюдать, как люди стараются максимально обустроить свои маленькие дома, используя продуманные цвета краски, способы разделения комнат, решения для хранения вещей. Если вы живете в таком же небольшом пространстве и нужно вдохновение, рекомендуем воспользоваться интересными идеями, представленными ниже.

1. Шкаф-офис

2. Книжная полка, доступная с двух сторон

3. Обои в полоску для удлинения стен

4. Нестандартные решения для хранения вещей

5. Коврики для зонирования

6. Кресла и кровати с местом для хранения вещей

7. Раздвижной проектор вместо телевизора

8. Кровать с платяным шкафом внизу

9. Универсальная мебель

10. Прозрачные перегородки для разделения пространства

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#Эмилия Шпилева#Недвижимость#Дизайн#Интерьер
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