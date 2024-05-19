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Posted 19 мая, 17:08

Published 19 мая, 17:08

Modified 9 сентября, 23:16

Updated 9 сентября, 23:16

Самые дорогие сочетания цветов, которые используют дизайнеры в интерьерах домов

19 мая 2024, 17:08
Покрасить стены в один цвет легко, но что если использовать не один оттенок, а целых два? Дизайнеры показали самые красивые и безумно дорогие цветовые сочетания, благодаря которым ваш дом будет выглядеть безупречно!

Разнообразие цветов в интерьере открывают бесконечные возможности, а правильное сочетание цветов способно мгновенно облагородить комнату, передать настроение и обновить пространство.

Эти сочетания цветов включают в себя монохромную цветовую гамму в стиле проверенной классики, пляжного отдыха и другие неподвластные времени варианты экстерьера. Предлагаем ознакомиться с сочетаниями цветов, чтобы найти идеальный интерьер для вашего собственного дома.

Кремово-нейтральный + глубокий сине-серый

Мягкий белый + темно-бежевый

Светло-бирюзовый + землисто-бежевый

Грязный белый + серо-зеленый

Голубой + белый

Землисто-зеленый + светло-серый

Холодный белый + зелено-серый

Темно-синий + светло-серый

Холодный серый + темно-синий + белоснежный

Черный + теплый каштановый

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#Эмилия Шпилева#Цвет#Дизайн
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