Что такое созависимые отношения: признаки и что в этом плохого

Posted 18 мая, 19:02
Published 18 мая, 19:02
Modified 9 сентября, 23:07
Updated 9 сентября, 23:07
Что такое созависимые отношения между мужчиной и женщиной? Это такие отношения, в которых между партнерами нарушаются личные границы. Если один ощущает сильную зависимость от другого, например финансовую или эмоциональную, а другой использует это для того, чтобы «привязать» партнера к себе еще крепче, это тоже можно считать созависимыми отношениями.
Кроме того, под созависимыми отношениями психологи понимают любые дисфункциональные связи в принципе. Это могут быть, к примеру, отношения с человеком, который страдает зависимостью от азартных игр, наркотиков или алкоголя.
Традиционно созависимость в той или иной степени сопровождается сильной поглощенностью партнером и всегда сопряжена с серьезным дискомфортом, вплоть до мучений.
У созависимых отношений много признаков, однако выделяют основные — те, которые встречаются наиболее часто. В их числе — отсутствие свободы и очевидная потребность контролировать. Если мужчина отдаляется, женщина понимает, что чувствует зависимость, напряжение, она предпринимает попытки контролировать его.
Созависимые отношения часто начинаются с очень быстрого сближения. Партнер становится инициатором переезда к нему буквально спустя пару недель после знакомства, предлагает вступить в брак. В такой ситуации он идеализируется.
Если женщина начинает видеть в мужчине свое спасение от пустоты и одиночества, она рискует оказаться в созависимых отношениях. У нее в жизни не будет ничего, кроме партнера.
Еще один признак созависимых отношений — это невозможность сделать личный выбор, поскольку партнер обесценивает его и не уважает, иногда даже не признает. Частые спутники созависимых отношений — гиперконтроль, гиперопека, болезненное недоверие, страх, чувство вины.
Оказываясь в созависимых отношениях, человек нередко начинает вести себя деструктивно. Он может страдать проблемами пищевого поведения, трудоголизмом, у него появляются и другие проблемы, например страсть к накопительству, чрезмерное внимание к чистоте в доме. Все перечисленное — подсознательные попытки спастись, «заземлиться», устранить чувство тревоги.
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