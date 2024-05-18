Что такое созависимые отношения: признаки и что в этом плохого

Что такое созависимые отношения между мужчиной и женщиной? Это такие отношения, в которых между партнерами нарушаются личные границы. Если один ощущает сильную зависимость от другого, например финансовую или эмоциональную, а другой использует это для того, чтобы «привязать» партнера к себе еще крепче, это тоже можно считать созависимыми отношениями.