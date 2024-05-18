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Posted 18 мая, 08:23

Published 18 мая, 08:23

Modified 9 сентября, 23:14

Updated 9 сентября, 23:14

5 видов бытовой техники, которые никогда нельзя подключать к удлинителю

5 видов бытовой техники, которые никогда нельзя подключать к удлинителю

18 мая 2024, 08:23
Фото: 1MI
5 видов бытовой техники, которые никогда нельзя подключать к удлинителю
Когда не хватает электрических розеток, использование удлинителя может показаться практичным решением. Однако, это большая ошибка, которую совершают все люди у себя дома.

Электрических розеток часто не хватает. Эта проблема чаще обнаруживается на кухне, поскольку это хоть и небольшое помещение, но содержит много бытовых приборов. В связи с этим люди часто прибегают к удлинителям, подключая к ним микроволновки, тостеры, кофемашины.

Однако, большое количество разъемов на самом удлинителе не означает, что к нему можно подключать всю бытовую технику. На самом деле есть несколько вещей, которые никогда не следует подключать к удлинителю, поскольку они могут представлять опасность пожара или удара током.

Техника, которую никогда не следует подключать к удлинителю

Зимбини Нконжера, менеджер Hotpoint, рассказывает, почему нужно пользоваться удлинителями в исключительных случаях.

«Удлинители подходит для таких гаджетов, таких, как ноутбук, планшет, смартфон и т. д. Однако мощные и крупные бытовые приборы могут перегружать удлинители и вызывать электрические возгорания», — рассказывает эксперт.
Удлинители рассчитаны на маломощные приборыУдлинители рассчитаны на маломощные приборы
Удлинители рассчитаны на маломощные приборы. Фото: 1MI

Есть вещи, которые вы никогда не должны подключать к удлинителю.

1. Мелкая кухонная техника

Небольшие кухонные приборы, такие, как фритюрницы, микроволновые печи и блендеры потребляют много энергии и потенциально могут перегрузить цепь, если их подключить к удлинителю. В свою очередь, это может привести к поражению электрическим током или даже к пожару.

Стоит знать, что у каждого удлинителя есть номинальная мощность, которая определяет, какую технику можно подключить. Удлинители часто не приспособлены для работы с высоковольтными приборами и могут перегреваться, создавая серьезную угрозу безопасности.

Если вам действительно необходимо использовать удлинитель, рекомендуется приобретать сетевой фильтр, который имеет защиту от скачков напряжения и элементы заземления.

Сетевой фильтр обеспечивает бесперебойную работу приборов и заземлениеСетевой фильтр обеспечивает бесперебойную работу приборов и заземление
Сетевой фильтр обеспечивает бесперебойную работу приборов и заземление. Фото: 1MI

2. Электрические духовые шкафы и плиты

Если даже небольшие кухонные приборы нельзя подключать к удлинителю, то их использование с электрическими духовками и плитами категорически запрещено.

Эти приборы требуют прямого подключения к выделенной сети, если вы хотите, чтобы они работали безопасно и эффективно. Подключение электрической духовки к удлинителю представляет потенциальную опасность возгорания. Вы также рискуете получить удар током, если ее мощность не соответствует мощности розетки. Поэтому жизненно важно проанализировать конкретные требования к питанию, чтобы не допустить фатальных ошибок.

3. Холодильник и морозильники

Как и в случае с вышеупомянутыми кухонными приборами подключение холодильников и морозильных камер к удлинителю не допустимо.

Их необходимо подсоединять к основной розетке для поддержания надлежащей температуры охлаждения. При подключении к удлинителю могут произойти перепады напряжения, влияющие на их работоспособность.

Крупную бытовую технику с высокой мощностью необходимо подключать напрямую к настенной розеткеКрупную бытовую технику с высокой мощностью необходимо подключать напрямую к настенной розетке
Крупную бытовую технику с высокой мощностью необходимо подключать напрямую к настенной розетке. Фото: 1MI

4. Посудомоечные или стиральные машины

Посудомоечные и стиральные машины также никогда не следует подключать к удлинителям. Они не только потребляют большое количество электроэнергии, но и имеют дело с водой, что удваивает количество рисков.

5. Подключение удлинителя к удлинителю

Бывают случаи, когда необходимо подключить один удлинитель к другому. Это часто называют «последовательным подключением», которое может быть действительно опасным. Использование удлинителей в виде последовательной цепочки увеличивает вероятность превышения допустимой мощности, что создает риск возгорания.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Жилье#Дом#Бытовая техника#Электричество#Бытовые приборы
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