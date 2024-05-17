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Posted 17 мая, 05:24

Published 17 мая, 05:24

Modified 9 сентября, 19:25

Updated 9 сентября, 19:25

Необычные вакансии России

Требуется тусовщик: в России стало больше необычных вакансий

17 мая 2024, 05:24
Фото: piqsels.com
Необычные вакансии России
Изучая современный рынок вакансий, все чаще можно наткнуться на весьма необычные предложения, которые еще несколько лет назад невозможно было даже представить. Знаете ли вы, кто такой соматиполог? А кавист? Тогда загляните в нашу подборку.

Курьеры, продавцы, бухгалтеры, доставщики, уборщицы — мы привыкли, что таких вакансий подавляющее большинство, поэтому заостряем свое внимание на оригинальных специальностях, отмечаем их в своем сознании. А таких в последнее время становится все больше и больше.

Коренщик

Еще один специалист в сфере ресторанного бизнеса — коренщик. Этот работник чистит и моет овощи, фасует и упаковывает их. Особенно ценный сотрудник работает быстро, содержит свое рабочее место в чистоте. Зарплату получает от 30 000 рублей и выше.

Еще один специалист в сфере ресторанного бизнеса — коренщикЕще один специалист в сфере ресторанного бизнеса — коренщик
Еще один специалист в сфере ресторанного бизнеса — коренщик. Фото: piqsels.com

Соматиполог

Соматипология — это новая область знаний о взаимосвязи гормональной системы человека с его телосложением и личностными характеристиками. Соматиполог помогает человеку выявить свой гормональный тип личности — соматип — и исходя из этого лучше понять свое призвание, определить свои истинные цели и желания. Услуги соматиполога могут потребоваться в HR-службе, в психологических центрах.

Тусовщик

Тусовщик — это, как выяснилось, не только состояние души, но и должность. Дело в том, что с развитием развлекательной индустрии директора клубов все чаще приглашают в свои заведения людей, которые способны зажигать, создавать атмосферу радости, веселить большие компании. Оплачивается такой труд весьма достойно — от 80 000 рублей и выше.

Тусовщик — это, как выяснилось, не только состояние души, но и должностьТусовщик — это, как выяснилось, не только состояние души, но и должность
Тусовщик — это, как выяснилось, не только состояние души, но и должность. Фото: piqsels.com

Лесопатолог

Обязанности лесопатолога заключаются в том, чтобы определить, какими заболеваниями страдают деревья и кустарники в лесных массивах, понять, можно ли вылечить «зеленого пациента» или оптимальным решением будет вырубка. Такие специалисты имеют хороший заработок — от 90 тысяч рублей.

Обязанности лесопатолога заключаются в том, чтобы определить, какими заболеваниями страдают деревьяОбязанности лесопатолога заключаются в том, чтобы определить, какими заболеваниями страдают деревья
Обязанности лесопатолога заключаются в том, чтобы определить, какими заболеваниями страдают деревья. Фото: piqsels.com

Кавист

За мудреным названием этой вакансии скрывается сотрудник винотеки. Но не простой сотрудник, а имеющий знания и навыки работы с элитной алкогольной продукцией. Ценится такой специалист весьма высоко — от 80 000 рублей плюс проценты с продаж.

Кавист — сотрудник, а имеющий знания и навыки работы с элитной алкогольной продукциейКавист — сотрудник, а имеющий знания и навыки работы с элитной алкогольной продукцией
Кавист — сотрудник, а имеющий знания и навыки работы с элитной алкогольной продукцией. Фото: piqsels.com

Чайный сомелье

По сути, чайный сомелье — это простой работник сферы общепита, который умеет вкусно готовить чайный напиток и красиво его подавать. Согласно вакансии, размещенной на «Авито» и других сервисах, могут рассмотреть даже человека без опыта и обучить всем премудростям уже на рабочем месте. Платить такому сотруднику работодатель готов от 1800 до 3000 рублей за смену.

Чайный сомелье — это простой работник сферы общепита, который умеет вкусно готовить чайный напиток и красиво его подаватьЧайный сомелье — это простой работник сферы общепита, который умеет вкусно готовить чайный напиток и красиво его подавать
Чайный сомелье — это простой работник сферы общепита, который умеет вкусно готовить чайный напиток и красиво его подавать. Фото: piqsels.com
#Общество#Профессия#Работа#Все материалы авторов
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