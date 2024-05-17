Требуется тусовщик: в России стало больше необычных вакансий

Posted 17 мая, 05:24
Published 17 мая, 05:24
Modified 9 сентября, 19:25
Updated 9 сентября, 19:25
Курьеры, продавцы, бухгалтеры, доставщики, уборщицы — мы привыкли, что таких вакансий подавляющее большинство, поэтому заостряем свое внимание на оригинальных специальностях, отмечаем их в своем сознании. А таких в последнее время становится все больше и больше.
Еще один специалист в сфере ресторанного бизнеса — коренщик. Этот работник чистит и моет овощи, фасует и упаковывает их. Особенно ценный сотрудник работает быстро, содержит свое рабочее место в чистоте. Зарплату получает от 30 000 рублей и выше.
Соматипология — это новая область знаний о взаимосвязи гормональной системы человека с его телосложением и личностными характеристиками. Соматиполог помогает человеку выявить свой гормональный тип личности — соматип — и исходя из этого лучше понять свое призвание, определить свои истинные цели и желания. Услуги соматиполога могут потребоваться в HR-службе, в психологических центрах.
Тусовщик — это, как выяснилось, не только состояние души, но и должность. Дело в том, что с развитием развлекательной индустрии директора клубов все чаще приглашают в свои заведения людей, которые способны зажигать, создавать атмосферу радости, веселить большие компании. Оплачивается такой труд весьма достойно — от 80 000 рублей и выше.
Обязанности лесопатолога заключаются в том, чтобы определить, какими заболеваниями страдают деревья и кустарники в лесных массивах, понять, можно ли вылечить «зеленого пациента» или оптимальным решением будет вырубка. Такие специалисты имеют хороший заработок — от 90 тысяч рублей.
За мудреным названием этой вакансии скрывается сотрудник винотеки. Но не простой сотрудник, а имеющий знания и навыки работы с элитной алкогольной продукцией. Ценится такой специалист весьма высоко — от 80 000 рублей плюс проценты с продаж.
По сути, чайный сомелье — это простой работник сферы общепита, который умеет вкусно готовить чайный напиток и красиво его подавать. Согласно вакансии, размещенной на «Авито» и других сервисах, могут рассмотреть даже человека без опыта и обучить всем премудростям уже на рабочем месте. Платить такому сотруднику работодатель готов от 1800 до 3000 рублей за смену.
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