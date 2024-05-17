Стрижка для ленивых: красивый и удобный боб, который не нужно укладывать

Боб-каре Асимметричный На ножке Пикси-боб Кудрявый Градуированный С бритыми висками Удлиненный Рваный С челкой

Стильная и эффектная стрижка, которую не надо укладывать, мечта миллионов женщин. Боб — именно то решение, которое необходимо. Эта прическа имеет десятки вариаций — и среди них много тех, что не требуют долгих укладок.