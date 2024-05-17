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Posted 17 мая, 12:17

Published 17 мая, 12:17

Modified 9 сентября, 23:13

Updated 9 сентября, 23:13

Стрижка для ленивых: красивый и удобный боб, который не нужно укладывать

Стрижка для ленивых: красивый и удобный боб, который не нужно укладывать

17 мая 2024, 12:17
Фото: pricheska-strizhka.ru, thegirl.ru, dzen.ru
Стрижка для ленивых: красивый и удобный боб, который не нужно укладывать
Стильная и эффектная стрижка, которую не надо укладывать, мечта миллионов женщин. Боб — именно то решение, которое необходимо. Эта прическа имеет десятки вариаций — и среди них много тех, что не требуют долгих укладок.

Боб-каре

Классический вариант прически предполагает характерную объемную «шапочку» и длинные пряди у лица. Стрижка хорошо держит форму даже без укладки. Обладательницы тонких волос могут немного придать объем макушке и затылку.

Асимметричный

Хорошая идея для тех, кто хочет разнообразить облик при помощи новой стильной прически. Выстриженные пряди с одной стороны и удлиненные — с другой: такова форма асимметричного боба, который придется по душе дерзким и креативным девушкам.

На ножке

Прекрасная возможность подчеркнуть красивую линию шеи. Боб на ножке — это эффектная густая «шапочка» на фоне сильно выстриженного затылка.

Пикси-боб

Эта прическа — гибридный вариант двух популярных стрижек. Она выглядит как очень короткий боб с удлиненными прядями у лица, которые можно завить в легкие локоны, а можно заправить за уши.

Кудрявый

Боб на кудрявой фактуре смотрится просто потрясающе. И главное — не нужно никакой укладки. Просто немного стайлинга на волосы, взбить пальцами — вот и все.

Градуированный

Стрижка в технике многослойности придает образу легкость и романтическую небрежность. Разная длина прядей позволяет обходиться без тщательной укладки.

С бритыми висками

Эта стрижка похожа на асимметрию с одной лишь разницей: короткая сторона выбрита при помощи машинки. Нетривиальный образ придется по душе дерзким особам.

Удлиненный

Для тех, кто не хочет расставаться с длиной волос, подойдет этот формат стрижки. Приподнятый затылок и удлиненные пряди — также выбор элегантных женщин. Такая прическа даже без укладки выглядит всегда выигрышно.

Рваный

Слегка взлохмаченные пряди, создающие образ гранж-дивы, — такова философия рваного боба. Попросите мастера посильнее профилировать кончики.

С челкой

Обладательницам прямоугольного или ромбовидного лица подойдет боб с челкой. Будет ли она прямой, градуированной, шторкой или косой — зависит от формы лица и ваших предпочтений.

#Красота#Все материалы авторов#Волосы#Стрижки
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