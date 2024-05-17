Пугающе красный: Карл III представил первый официальный портрет в качестве короля

Posted 17 мая, 10:54
Published 17 мая, 10:54
Modified 9 сентября, 23:11
Updated 9 сентября, 23:11
Портрет создал британец Джонатан Йео. Автор изобразил короля, облаченного в форму валлийской гвардии. Монарх держит меч, а над его плечом кружит бабочка. Красное облачение короля сливается с таким же алым фоном.
«Подобно нарисованной бабочке, этот портрет эволюционировал по мере изменения роли объекта в общественной жизни», — сообщил Йео.
Художник работал над картиной с июня 2021 года. В то время на престоле ещё была Елизавета II. Согласно заявлению Букингемского дворца, король позировал для Йео четыре раза.
Ранее Йео изображал таких выдающихся личностей, как Руперт Мердок и Тони Блэр. Художник также создал портреты отца Чарльза, принца Филиппа, и королевы Камиллы.
Интенсивный красный цвет, покрывающий большую часть полотна, знаменует отход от обычаев королевской портретной живописи. На своем сайте Йео пишет, что хотел внести «динамичный, современный толчок в жанр, создав контраст с более традиционными изображениями».
Король увидел картину, когда она была готова примерно наполовину. Чарльз был слегка удивлен ярким цветом, но в целом одобрительно улыбался.
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