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Posted 17 мая, 10:54

Published 17 мая, 10:54

Modified 9 сентября, 23:11

Updated 9 сентября, 23:11

Пугающе красный: Карл III представил первый официальный портрет в качестве короля

17 мая 2024, 10:54
В Букингемском дворце презентовали новый портрет Карла III. Это первое официальное изображение короля с момента восшествия на престол.

Портрет создал британец Джонатан Йео. Автор изобразил короля, облаченного в форму валлийской гвардии. Монарх держит меч, а над его плечом кружит бабочка. Красное облачение короля сливается с таким же алым фоном.

«Подобно нарисованной бабочке, этот портрет эволюционировал по мере изменения роли объекта в общественной жизни», — сообщил Йео.

Художник работал над картиной с июня 2021 года. В то время на престоле ещё была Елизавета II. Согласно заявлению Букингемского дворца, король позировал для Йео четыре раза.

Ранее Йео изображал таких выдающихся личностей, как Руперт Мердок и Тони Блэр. Художник также создал портреты отца Чарльза, принца Филиппа, и королевы Камиллы.

Интенсивный красный цвет, покрывающий большую часть полотна, знаменует отход от обычаев королевской портретной живописи. На своем сайте Йео пишет, что хотел внести «динамичный, современный толчок в жанр, создав контраст с более традиционными изображениями».

Король увидел картину, когда она была готова примерно наполовину. Чарльз был слегка удивлен ярким цветом, но в целом одобрительно улыбался.

#Общество#Знаменитости#Дизайн
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