Косатки потопили 15-метровую яхту у берегов Марокко

Posted 17 мая, 11:24
Published 17 мая, 11:24
Modified 9 сентября, 23:12
Updated 9 сентября, 23:12
Инцидент произошел на севере Марокко. Пассажиры на борту 15-метровой яхты Alboran Cognac почувствовали удары по корпусу. Оказалось, что мощные морские млекопитающие повредили руль. Вскоре на судно начала просачиваться вода. Экипаж связался со спасателями.
Примерно час спустя членов экипажа подобрал находившийся поблизости нефтяной танкер. Лодка через некоторое время набрала критическое количество воды и затонула.
Alboran Cognac — пятое судно, потопленное косатками за последние три года. Прошлой весной эти морские обитатели потопили швейцарскую яхту у берегов Испании. В ноябре они пустили ко дну польскую парусную яхту.
Тем временем власти призывают моряков в Гибралтарском проливе проявлять осторожность. Испанское общество безопасности и спасения на море рекомендует морякам проплывать как можно ближе к побережью.
Ученые также озадачены деструктивным поведением косаток. Основная гипотеза заключается в том, что атаки на корабли начались после какой-то травматической стычки млекопитающего с судном. Поскольку косатки — существа социальные, другие члены группы просто последовали примеру.
Другая версия заключается в том, что косатки просто так развлекаются и скоро им это надоест. Какими бы ни были мотивы млекопитающих, ученые призвали избегать приписывания им человеческих эмоций и не демонизировать этих умных животных.
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