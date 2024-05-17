Как правильно складывать вещи в чемодан, чтобы потом их не пришлось гладить

Вещи с длинными рукавами сначала необходимо сложить вдоль пополам, наложить рукава на основную часть, чтобы получился длинный прямоугольник, а затем скатать его в мини-рулон. Так, на вещах не будет следов от сгибов. Развернув рулон, вы можете просто повесить вещь на плечики и слегка спрыснуть водой — она разгладится. По такому же принципу нужно складывать футболки и лонгсливы — трикотажные вещи, сложенные таким образом, практически не мнутся.