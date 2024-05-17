Как правильно складывать вещи в чемодан, чтобы потом их не пришлось гладить

Posted 17 мая, 05:55
Published 17 мая, 05:55
Modified 9 сентября, 23:10
Updated 9 сентября, 23:10
Прежде всего нужно заранее прикинуть, как оптимально разместить вещи в вашем чемодане. Так, на дно чемодана складывают объемные и тяжелые вещи, наверх кладут обычно то, что может понадобиться сразу по приезде — домашний халат, тапочки, косметика.
Вещи с длинными рукавами сначала необходимо сложить вдоль пополам, наложить рукава на основную часть, чтобы получился длинный прямоугольник, а затем скатать его в мини-рулон. Так, на вещах не будет следов от сгибов. Развернув рулон, вы можете просто повесить вещь на плечики и слегка спрыснуть водой — она разгладится. По такому же принципу нужно складывать футболки и лонгсливы — трикотажные вещи, сложенные таким образом, практически не мнутся.
Эти вещи нужно тоже свернуть в рулон, причем начинать нужно с низа штанин. Сворачивайте вещь как можно туже, когда дойдете до пояса, слегка выверните его и оберните вокруг валика, чтобы зафиксировать его. Все — можно укладывать джинсы в чемодан.
Куртки, а также объемные теплые кофты и свитера нужно складывать в вакуумные пакеты — так они становятся довольно тонкими и легко «улягутся» на дне чемодана. Если же пакетов под рукой не оказалось, обмотайте их эластичной лентой — полученные свертки тоже станут весьма компактными.
Эти предметы гардероба складывают вместе, чтобы сэкономить место в чемодане. Сверните носки валиком и разместите внутри кроссовок или лоферов. Затем сложите обувь в пакет и туго обмотайте эластичной тесьмой.
Для нижнего белья лучше всего заранее приобрести специальный органайзер, в который все очень компактно умещается благодаря специальным отсекам. Если же такого нет, то можно использовать мини-пакеты из пластика.
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