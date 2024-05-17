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Posted 17 мая, 11:32

Published 17 мая, 11:32

Modified 9 сентября, 23:06

Updated 9 сентября, 23:06

Денежный маникюр на май 2024: 5 дизайнов ногтей, которые привлекут богатство

Денежный маникюр на май 2024: 5 дизайнов ногтей, которые привлекут богатство

17 мая 2024, 11:32
Фото: shedevrum.ai, u-ksyushi.ru, women-tusovka.ru
Денежный маникюр на май 2024: 5 дизайнов ногтей, которые привлекут богатство
В последние годы среди представительниц прекрасного пола стал популярен так называемый «денежный маникюр», различные варианты которого подбираются в соответствии с расчетами астрологов.

Из этой статьи вы узнаете, какие цвета и оформление рекомендуется использовать в дизайне ногтей для нанесения денежного маникюра в мае 2024-го.

С сухими цветами

Маникюр с сухоцветами на нежно-розовом фоне выглядит аккуратно и ненавязчиво. Особенно хорошо этот дизайн подходит для коротких ногтей, но его можно с тем же успехом применять и на более длинных ноготочках. Главное, что розовые цветы прекрасно гармонируют с одним из денежных цветов мая.

Розовый с золотом

Белые цветочки на ногтях светло-розового цвета выглядят нежно и изысканно — особенно в сочетании с золотистыми лепестками. Этот дизайн несложный, его вполне можно нарисовать самостоятельно. Есть и еще один вариант нежного бело-розово-золотого маникюра — его можно нанести с помощью наклеек. Главное — помнить, что золотой цвет — цвет денежной энергии.

Белый

Еще один цвет, привлекающий деньги, — белый. Маникюр с ним в мае этого года будет смотреться нежно и ненавязчиво, но при этом дорого. В дизайне для длинных ногтей эксперты рекомендуют использовать в качестве основы розовый нюд, на который можно наложить нежные белые волны.

Бежевый

Бежевый маникюр с золотистыми вкраплениями не только привлечет деньги этой весной, но и поможет создать стильный и небанальный образ. Можно также использовать вариант дизайна, когда, например, ноготь на одном пальце будет бежевым, а на другом — коричневым с золотым отливом. Не возбраняется в этих случаях украсить ноготки и стразами.

Коричневый

И, конечно же, стоит использовать для денежного весеннего маникюра только коричневый лак. Сверху на нем в этом варианте дизайна ногтей будет красиво смотреться матовое покрытие, которое можно дополнить глянцевыми фигурами различных форм.

#Красота#Мода#Лето#Все материалы авторов#Тренды#Маникюр
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