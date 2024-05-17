Денежный маникюр на май 2024: 5 дизайнов ногтей, которые привлекут богатство

Маникюр с сухоцветами на нежно-розовом фоне выглядит аккуратно и ненавязчиво. Особенно хорошо этот дизайн подходит для коротких ногтей, но его можно с тем же успехом применять и на более длинных ноготочках. Главное, что розовые цветы прекрасно гармонируют с одним из денежных цветов мая.