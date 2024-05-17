Четыре эффективных способа защиты от клещей

Если одежда будет плотной, с длинными рукавами и штанинами, плотно затянутыми воротниками и манжетами, то риск проникновения под нее клещей будет минимальным. Стоит отметить, что на светлой однотонной ткани клещи будут заметнее, чем на темной или пестрой.