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Posted 17 мая, 10:43

Published 17 мая, 10:43

Modified 9 сентября, 23:12

Updated 9 сентября, 23:12

Четыре эффективных способа защиты от клещей

Четыре эффективных способа защиты от клещей

17 мая 2024, 10:43
Фото: Изображение Midjourney
Четыре эффективных способа защиты от клещей
С приходом тепла появляются клещи, которые обитают в лесах, полях, садах и парках. Особенно много их встречается в густой и высокой траве.

Клещи попадают и в помещения, например вместе с цветами или домашними животными. Эти насекомые представляют опасность, поскольку являются переносчиками серьезных заболеваний.

Эксперты рассказали о способах защиты от клещей для людей и животных. Соблюдение этих правил позволит свести к минимуму риск укуса и заражения.

Чем опасны клещи?

Присосавшийся клещ может стать причиной развития болезни Лайма, вирусного энцефалита, анаплазмоза и эрлихиоза. В числе серьезных последствий этих заболеваний — паралич и воспаление мозга. Кроме этого, на укус клеща организм может отреагировать крапивницей.

Чем опасны клещи?Чем опасны клещи?
Чем опасны клещи?. Фото: Изображение Midjourney

Использование репеллентов и инсектицидов

Репелленты представляют собой химические составы, которые содержат эвкалиптовое масло, отпугивающее клещей. Средства наносят на открытые участки кожи перед выходом на улицу. Дополнительную защиту от клещей обеспечивают пропитанные инсектицидами вещи.

Плотная одежда

Если одежда будет плотной, с длинными рукавами и штанинами, плотно затянутыми воротниками и манжетами, то риск проникновения под нее клещей будет минимальным. Стоит отметить, что на светлой однотонной ткани клещи будут заметнее, чем на темной или пестрой.

Осмотр после прогулок

После пребывания на природе необходимо провести проверку на предмет клещей. Нужно осмотреть кожу и одежду. Как правило, эти насекомые присасываются к теплым и влажным участкам тела.

Как обезопасить от клещей кошек и собак?Как обезопасить от клещей кошек и собак?
Как обезопасить от клещей кошек и собак?. Фото: Изображение Midjourney

Избегание контакта с травой

Риск подцепить во время прогулки клеща гораздо меньше, если избегать излюбленных мест обитания клещей — густой травы, кустарников, участков дикой природы.

Как обезопасить от клещей кошек и собак?

Обезопасить домашнего питомца от клещей можно путем использования специальных ошейников и препаратов против блох и клещей. Гулять с собаками и кошками лучше по территории, обработанной средствами против насекомых.

Если клещ уже успел присосаться к животному, то нужно аккуратно удалить его с помощью пинцета твердым движением вверх. Эксперты не рекомендуют использовать для этого вазелин, спирт, огонь или керосин — во время стресса клещ высвобождает в кровь вредные токсины.

Извлеченное насекомое нужно сдать в лабораторию для анализа. При этом важно наблюдать за самочувствием питомца. При подозрении на заражение — обратиться к ветеринару.

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#Общество#Здоровье#Все материалы авторов
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