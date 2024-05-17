Четыре эффективных способа защиты от клещей

Posted 17 мая, 10:43
Published 17 мая, 10:43
Modified 9 сентября, 23:12
Updated 9 сентября, 23:12
Клещи попадают и в помещения, например вместе с цветами или домашними животными. Эти насекомые представляют опасность, поскольку являются переносчиками серьезных заболеваний.
Эксперты рассказали о способах защиты от клещей для людей и животных. Соблюдение этих правил позволит свести к минимуму риск укуса и заражения.
Присосавшийся клещ может стать причиной развития болезни Лайма, вирусного энцефалита, анаплазмоза и эрлихиоза. В числе серьезных последствий этих заболеваний — паралич и воспаление мозга. Кроме этого, на укус клеща организм может отреагировать крапивницей.
Репелленты представляют собой химические составы, которые содержат эвкалиптовое масло, отпугивающее клещей. Средства наносят на открытые участки кожи перед выходом на улицу. Дополнительную защиту от клещей обеспечивают пропитанные инсектицидами вещи.
Если одежда будет плотной, с длинными рукавами и штанинами, плотно затянутыми воротниками и манжетами, то риск проникновения под нее клещей будет минимальным. Стоит отметить, что на светлой однотонной ткани клещи будут заметнее, чем на темной или пестрой.
После пребывания на природе необходимо провести проверку на предмет клещей. Нужно осмотреть кожу и одежду. Как правило, эти насекомые присасываются к теплым и влажным участкам тела.
Риск подцепить во время прогулки клеща гораздо меньше, если избегать излюбленных мест обитания клещей — густой травы, кустарников, участков дикой природы.
Обезопасить домашнего питомца от клещей можно путем использования специальных ошейников и препаратов против блох и клещей. Гулять с собаками и кошками лучше по территории, обработанной средствами против насекомых.
Если клещ уже успел присосаться к животному, то нужно аккуратно удалить его с помощью пинцета твердым движением вверх. Эксперты не рекомендуют использовать для этого вазелин, спирт, огонь или керосин — во время стресса клещ высвобождает в кровь вредные токсины.
Извлеченное насекомое нужно сдать в лабораторию для анализа. При этом важно наблюдать за самочувствием питомца. При подозрении на заражение — обратиться к ветеринару.
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