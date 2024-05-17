Чем можно заменить дорогие суперфуды: 3 полезных и бюджетных аналога

Эти семена с успехом заменит кунжут. В 1 столовой ложке мелких семян содержится 2 г белка, 1 г клетчатки, а также 83% от суточной нормы кальция. В них есть железо, магний и цинк, которые играют важную роль в поддержке работы ЖКТ, щитовидной железы и других органов. Неплохой заменой чиа могут послужить рыба или орехи.