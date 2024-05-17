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Posted 17 мая, 13:07

Published 17 мая, 13:07

Modified 9 сентября, 23:11

Updated 9 сентября, 23:11

Чем можно заменить дорогие суперфуды: 3 полезных и бюджетных аналога

Чем можно заменить дорогие суперфуды: 3 полезных и бюджетных аналога

17 мая 2024, 13:07
Фото: Изображение Midjourney
Чем можно заменить дорогие суперфуды: 3 полезных и бюджетных аналога
О пользе суперфудов не говорит только ленивый. Особенно их расхваливают те, кто занимается продажей подобных «сверхполезных» продуктов. Тем временем им вполне возможно найти дешевую и доступную альтернативу, не уступающую в уровне полезности.

Чем полезны суперфуды

Суперфуды — это продукты с высоким содержанием витаминов, антиоксидантов и минералов. В отличие от искусственных биодобавок, суперфуды созданы самой природой, поэтому считаются абсолютно безопасными. Они полюбились вегетарианцам, ищущим полноценную замену продуктам животного происхождения и приверженцам здорового образа жизни.

Сейчас суперфуды настолько популярны, что этим словом ради красивой рекламы называют множество различных продуктов. С 2007 года маркировку «суперфуд» на свой продукт может нанести только производитель, подтвердивший пользу продукта с помощью результатов научных исследований.

Суперфуды — это продукты с высоким содержанием витаминов, антиоксидантов и минералов.Суперфуды — это продукты с высоким содержанием витаминов, антиоксидантов и минералов.
Суперфуды — это продукты с высоким содержанием витаминов, антиоксидантов и минералов.. Фото: Изображение Midjourney

Замена популярным суперфудам

Существует много различных суперфудов, среди которых водоросли, ягоды, семена. Мы рассмотрим альтернативы для трех наиболее востребованных и известных из них.

Авокадо

Своеобразный вкус авокадо нравится не всем. Поэтому для него была найдена достойная и вполне доступная замена — тыквенные семечки. Они помогут поддерживать в норме уровень сахара в крови и обеспечат организм необходимой дозой магния. В 28 семенах его содержится примерно 156 мг, что составляет 37% от суточной нормы.

Семена чиа

Эти семена с успехом заменит кунжут. В 1 столовой ложке мелких семян содержится 2 г белка, 1 г клетчатки, а также 83% от суточной нормы кальция. В них есть железо, магний и цинк, которые играют важную роль в поддержке работы ЖКТ, щитовидной железы и других органов. Неплохой заменой чиа могут послужить рыба или орехи.

Ягоды годжи

Многие склонны наделять эти ягоды прямо-таки чудодейственными свойствами. Однако найти такое чудо в продаже возможно не всегда. Зато достойная альтернатива годжи — шиповник — растет повсеместно. В нем высокий процент содержания каротина и витамина С. Не меньше пользы организму принесут кизил, ежевика и сушеная клюква.

#Здоровье#Питание#Еда#Здоровое питание#Все материалы авторов
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