Второй сезон «Властелина колец: Колец власти» выйдет в конце лета (Тизер)

Posted 16 мая, 10:48
Published 16 мая, 10:48
Modified 9 сентября, 23:07
Updated 9 сентября, 23:07
Во втором сезоне создатели углубятся в историю Саурона, которого в сериале сыграл британский актер Чарли Викерс. Авторы решили показать Вторую эпоху, время великих событий и значительных перемен в мире Толкина. В этот период были созданы Кольца власти, а Саурон начал строить свою темную империю. В то время Первый и Второй союзы эльфов и людей пытались противостоять его зловещим планам.
По Чарли Викерс Толкина изначально Саурон носил имя Майрон («прекрасный») и был одним из самых могущественных майар — духов, созданных до начала времени. Он служил богу-кузнецу Аулэ и прославился своим умением творить прекрасные вещи.
Однако Саурона привлекли сила и величие падшего бога Мелькора, и он стал его верным слугой. Под влиянием зла он пал и принял имя Саурон («отвратительный»).
В Первую эпоху Саурон был вторым после Мелькора в его иерархии зла и участвовал в многочисленных войнах против эльфов и людей, но был разбит объединенным войском.
В сериале героям Средиземья — эльфам, людям, гномам и хоббитам — предстоит вновь объединиться перед лицом надвигающейся тьмы.
Судя по тизеру, зрителей ожидают приключения как уже знакомых персонажей, таких как Галадриэль и Элронд, так и новых участников битвы со злом. Визуальная часть самого мира (леса, пещеры, дворцы и темные пустоши), как и в первом сезоне, представлена во всем великолепии графического дизайна.
Сценарий новых серий вновь написан Патриком МакКеем и Джоном Д. Пэйном. Несмотря на прохладные отзывы критиков и разочарование многих поклонников оригинальных произведений Толкина и трилогии Питера Джексона, сериал продолжает расширять и углублять вселенную Средиземья, предлагая новые интерпретации истории мира.
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