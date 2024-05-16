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Posted 16 мая, 10:48

Published 16 мая, 10:48

Modified 9 сентября, 23:07

Updated 9 сентября, 23:07

Вышел тизер второго сезона «Властелин колец: Кольца власти» с датой премьеры

Второй сезон «Властелина колец: Колец власти» выйдет в конце лета (Тизер)

16 мая 2024, 10:48
Фото: кадр из тизера
Вышел тизер второго сезона «Властелин колец: Кольца власти» с датой премьеры
В Сети появился первый тизер второго сезона сериала «Властелин колец: Кольца власти». Первый эпизод эпической фэнтези-саги покажут 29 августа.
Тизер

Во втором сезоне создатели углубятся в историю Саурона, которого в сериале сыграл британский актер Чарли Викерс. Авторы решили показать Вторую эпоху, время великих событий и значительных перемен в мире Толкина. В этот период были созданы Кольца власти, а Саурон начал строить свою темную империю. В то время Первый и Второй союзы эльфов и людей пытались противостоять его зловещим планам.

По Чарли Викерс Толкина изначально Саурон носил имя Майрон («прекрасный») и был одним из самых могущественных майар — духов, созданных до начала времени. Он служил богу-кузнецу Аулэ и прославился своим умением творить прекрасные вещи.

Саурона привлекли сила и величие падшего бога МелькораСаурона привлекли сила и величие падшего бога Мелькора
В Первую эпоху Саурон был вторым после МелькораВ Первую эпоху Саурон был вторым после Мелькора
Саурона привлекли сила и величие падшего бога Мелькора. Фото: кадр из тизера

Однако Саурона привлекли сила и величие падшего бога Мелькора, и он стал его верным слугой. Под влиянием зла он пал и принял имя Саурон («отвратительный»).

В Первую эпоху Саурон был вторым после Мелькора в его иерархии зла и участвовал в многочисленных войнах против эльфов и людей, но был разбит объединенным войском.

В сериале героям Средиземья — эльфам, людям, гномам и хоббитам — предстоит вновь объединиться перед лицом надвигающейся тьмы.

Судя по тизеру, зрителей ожидают приключения как уже знакомых персонажей, таких как Галадриэль и Элронд, так и новых участников битвы со злом. Визуальная часть самого мира (леса, пещеры, дворцы и темные пустоши), как и в первом сезоне, представлена во всем великолепии графического дизайна.

Сценарий новых серий вновь написан Патриком МакКеем и Джоном Д. Пэйном. Несмотря на прохладные отзывы критиков и разочарование многих поклонников оригинальных произведений Толкина и трилогии Питера Джексона, сериал продолжает расширять и углублять вселенную Средиземья, предлагая новые интерпретации истории мира.

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