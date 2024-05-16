Второй сезон «Властелина колец: Колец власти» выйдет в конце лета (Тизер)

Во втором сезоне создатели углубятся в историю Саурона, которого в сериале сыграл британский актер Чарли Викерс. Авторы решили показать Вторую эпоху, время великих событий и значительных перемен в мире Толкина. В этот период были созданы Кольца власти, а Саурон начал строить свою темную империю. В то время Первый и Второй союзы эльфов и людей пытались противостоять его зловещим планам.