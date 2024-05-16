Почему спрос на ипотеку рухнул до минимального уровня в России

Posted 16 мая, 08:48
Published 16 мая, 08:48
Modified 9 сентября, 19:55
Updated 9 сентября, 19:55
Объем выдачи ипотечных кредитов за последние два месяца (февраль и март) 2024 года упал до минимального уровня за последние четыре года, не превысив даже 600 миллиардов рублей. К примеру, самый низкий показатель был в начале пандемийной 2020 года, когда выдача составила всего 498,5 млрд рублей — подсчитали в Frank RG.
Средняя сумма ипотечного кредита также продолжает снижаться. По сравнению с январем этого года она уменьшилась на 3% и составляет теперь 3,89 миллиона рублей.
Правительство и Центральный банк в последнее время предпринимают все шаги для сокращения числа заявок на ипотеку и охлаждения ипотечного рынка недвижимости. Например, был снижен максимальный размер кредита по государственной программе под 8%, а также повышен минимальный первоначальный взнос с 20% до 30%.
Крупные банки также изменяют параметры льготных программ, в результате чего выгодная ипотека стала доступна только клиентам, которые покупают жилье у партнеров банка-застройщиков и выплачивают комиссии кредитной организации.
Однако снижение спроса на ипотеку не отразилось на других виды кредитов. Только в феврале россияне взяли в банках в долг один триллион рублей, из которых всего треть (322,5 миллиарда рублей) пришлось на ипотеку. По данным Frank RG, в феврале 2024 года выдача кредитов увеличилась к январю на 28%, а если сравнивать с предыдущим годом — на 9%.
Относительно высокий спрос появился в сегменте автокредитов, поскольку новые изменения в законодательстве о растаможивании автомобилей существенно поднимают их стоимость в 2024 году. Рост числа выданных займов на авто в 2024 году увеличился на 116% по сравнению с 2023 годом.
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