Какие лотереи существуют в России и можно ли с их помощью выиграть большую сумму

Лототрон: известная каждому телезрителю игра «Русское лото», которая транслируется в прямом эфире каждую неделю. Она работает по принципу лототрона, но только с бочонками в мешочке. Для участия потребуется приобрести билет с определенной комбинацией чисел, и чем раньше выпавшие бочонки совпадут с цифрами билета, тем вероятнее владельца билета ожидает выигрыш.