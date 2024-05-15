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Posted 15 мая, 11:56

Published 15 мая, 11:56

Modified 9 сентября, 23:03

Updated 9 сентября, 23:03

Вблизи пирамид Гизы выявлены подземная структура и аномалии

В Египте под пирамидами Гизы ученые нашли аномалию

15 мая 2024, 11:56
Фото: Изображение Midjourney
Вблизи пирамид Гизы выявлены подземная структура и аномалии
Японские специалисты обнаружили под землей у пирамид Гизы в Египте L-образные структуры и другие аномалии. Информация об этом появилась на портале Heritage Daily.

С помощью георадара и электротомографии было проведено геофизическое исследование, которое позволило без раскопок рассмотреть рельеф на территории Западного кладбища на плато Гиза. Напомним, что само плато находится в пригороде Каира — современной столицы Египта.

Эта зона включает в себя несколько кладбищ, где расположены мастабы — погребальные сооружения с плоской крышей, предназначенные для захоронения членов королевской семьи и высокопоставленных военных. Они построены из известняка или необожженного кирпича.

В ходе исследования с помощью георадара учёные выявили L-образную структуру, скрытую на глубине двух метров к югу от мастабы под индексом G4000. Обнаруженное сооружение, как предполагают исследователи, могло быть входом в ещё более глубокую подземную часть.

Также были зафиксированы подземные аномалии под L-образной структурой на глубине от 3,5 до 5 метров, причём некоторые из них продолжали углубляться и достигали 11 метров.

Исследователи предположили, что такие аномалии могут указывать на наличие археологически значимых объектов под землей — это могут быть известняковые стены или шахты, ведущие к еще не открытой древней гробнице.

Как изучают Египет

Научные исследования материалов, из которых построены пирамиды и другие сооружения, а также изучение методов их строительства предоставляют ученым информацию о технологиях и ресурсах, которые были доступны в Древнем Египте. В лабораториях по всему миру проводятся анализы египетского известняка, гранита и других материалов, ученые строят теории о том, как древние египтяне использовали некоторые из найденных инструментов для строительства или других нужд.

Современные исследования Гизы включают в себя сотрудничество специалистов из различных областей — от археологии и геологии до физики и инженерии. Именно это мультидисциплинарное взаимодействие помогает всестороннему анализу и формулированию новых гипотез об устройстве древнего мира.

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#Наука#Ученые#Египет#Все материалы авторов#Пирамиды Гизы#Аномалия#Египетская археология
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