В Египте под пирамидами Гизы ученые нашли аномалию

Научные исследования материалов, из которых построены пирамиды и другие сооружения, а также изучение методов их строительства предоставляют ученым информацию о технологиях и ресурсах, которые были доступны в Древнем Египте. В лабораториях по всему миру проводятся анализы египетского известняка, гранита и других материалов, ученые строят теории о том, как древние египтяне использовали некоторые из найденных инструментов для строительства или других нужд.