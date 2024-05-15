Расставание неизбежно: самая неудачная разница в возрасте между партнерами

Исследователи установили, что в ряде случаев люди, вступающие в брак с партнерами, которые намного моложе их самих, сначала испытывали ощущение счастья и удовлетворения, но длилось это недолго. Кроме того, партнеры, у которых слишком велика разница в возрасте, хуже справляются с экономическими и финансовыми сложностями, чем супруги с меньшей возрастной разницей.