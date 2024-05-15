Расставание неизбежно: самая неудачная разница в возрасте между партнерами

Posted 15 мая, 13:05
Published 15 мая, 13:05
Modified 9 сентября, 23:04
Updated 9 сентября, 23:04
Какая же разница в возрасте между супругами наиболее благоприятна с точки зрения сохранения отношений, а когда разрыв неизбежен?
Исследователи установили, что в ряде случаев люди, вступающие в брак с партнерами, которые намного моложе их самих, сначала испытывали ощущение счастья и удовлетворения, но длилось это недолго. Кроме того, партнеры, у которых слишком велика разница в возрасте, хуже справляются с экономическими и финансовыми сложностями, чем супруги с меньшей возрастной разницей.
Многие люди считают 10-летнюю разницу в возрасте максимально возможной для комфортной совместной жизни, а кое-кто уверен, что и это очень много. В свою очередь, ученые из Университета Эмори (США) установили, что вероятность развода при таком возрастном соотношении возрастает примерно на 40%.
А вот 20-летняя разница в возрасте, по мнению американских исследователей, способна привести к разводу на 95% чаще, чем в браках между людьми одного возраста. Тем не менее находятся те, кто считает, что и при таком возрастном соотношении можно счастливо жить совместной жизнью.
Таким образом, исследователи установили, что наиболее оптимальная разница в возрасте партнеров рассчитывается по следующей формуле: нужно разделить свой возраст пополам и прибавить семь лет. То есть именно при таком соотношении возрастов союз двух людей, не являющихся ровесниками, имеет довольно высокие шансы на сохранение в долгосрочной перспективе.
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