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Posted 15 мая, 10:29

Published 15 мая, 10:29

Modified 9 сентября, 23:01

Updated 9 сентября, 23:01

В каких комнатах лучше всего смотрятся обои на потолке

Обои на потолке в 2024 году: где стоит их клеить и какой выбрать дизайн

15 мая 2024, 10:29
Фото: Изображение Midjourney
В каких комнатах лучше всего смотрятся обои на потолке
Рассказываем, какие обои выбирать для потолка, чтобы быть в тренде

Дизайнеры произвели фурор в мире интерьера, предложив декорировать потолки в яркие цвета при помощи обоев. Это неожиданный тренд 2024 года, который можно повторить у себя дома.

Потолок часто называют пятой стеной, но ему не всегда уделяется должное внимание, оставляя его в белом цвете. Однако, это одна из самых больших площадей в комнате, которая практически не задействована. На сегодняшний день оклейка обоями — этот дизайнерский прием, который визуально увеличивает высоту, придает объем и цвет пространству.

Где использовать потолочные обои

Оклеить обоями можно любую комнату, в которой есть потолок, но есть несколько мест, где этот тренд работает лучше всего.

1. Комнаты с высокими потолками

Одним из визуальных преимуществ обоев на потолке является создание фокусной точки для привлечения взгляда вверх. Это особенно эффектно в помещениях с высокими потолками, поскольку помогает визуально снизить их высоту, делая пространство более уютным.

Оклеивание потолка обоями — тренд 2024 годаОклеивание потолка обоями — тренд 2024 года
Оклеивание потолка обоями — тренд 2024 года. Фото: Изображение Midjourney

2. Небольшие пространства

Новомодный тренд, который вы только хотите попробовать и не уверены в результате, можно использовать в минимальных количествах. Безопаснее экспериментировать в небольших помещениях, поскольку не придется вкладывать много денег и впоследствии легче переделать ремонт.

3. Спальни

Украсив спальню обоями вы придадите ей более интимный тон и индивидуальный характер. При выборе потолочных светильников можно выбрать два подхода. Сделать рисунок обоев центральным в дизайне спальни и выбрать встраиваемые светильники по периметру комнаты, либо привлечь внимание к смелому принту при помощи не менее яркой подвесной люстры.

Josh GrubbsJosh Grubbs
Josh Grubbs. Фото: 1MI

Типы обоев для потолка

1. Потолок в стиле фрески

Крупномасштабный принт на обоях в стиле фрески создает иллюзию потолка, расписанного вручную. Этот прием возвышает пространство и придает ему неподвластное времени качество.

Оклеивание потолка обоями — тренд 2024 годаОклеивание потолка обоями — тренд 2024 года
Оклеивание потолка обоями — тренд 2024 года. Фото: Изображение Midjourney

2. Причудливый принт на обоях

Другие помещения, например, спальни и детские — еще одно отличное место, где можно попробовать этот тренд. Для более интересного эффекта выбирайте обои, которые осветляют пространство и создают контраст с цветом стен. Ищите рисунок, который актуален для детской, но при этом может расти вместе с обитателем комнаты.

Обои на потолкеОбои на потолке
Обои на потолке. Фото: Изображение Midjourney

3. Потолочные обои в небесном стиле

Превратите потолок спальни в чистое голубое небо с помощью красивых обоев в небесном стиле. Этот дизайнерский прием откроет пространство и придаст ему ощущение открытости и воздушности. Выберите светлый принт с изображением птиц, чтобы придать ему причудливости.

Оклеивание потолка обоями — тренд 2024 годаОклеивание потолка обоями — тренд 2024 года
Оклеивание потолка обоями — тренд 2024 года. Фото: Изображение Midjourney

4. Контрастные цвета

Создайте визуальное напряжение, сочетая два контрастирующих цвета, чтобы создать смелое решение. Чтобы пространство не казалось загроможденным, используйте для отдыха глаз однотонные обои на стенах, мебель и аксессуары.

Яркие обои на потолке — тренд 2024 годаЯркие обои на потолке — тренд 2024 года
Яркие обои на потолке — тренд 2024 года. Фото: Изображение Midjourney
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#Эмилия Шпилева#Жилье#Дизайн#Интерьер
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