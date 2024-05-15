Обои на потолке в 2024 году: где стоит их клеить и какой выбрать дизайн

Потолок часто называют пятой стеной, но ему не всегда уделяется должное внимание, оставляя его в белом цвете. Однако, это одна из самых больших площадей в комнате, которая практически не задействована. На сегодняшний день оклейка обоями — этот дизайнерский прием, который визуально увеличивает высоту, придает объем и цвет пространству.