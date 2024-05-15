Обои на потолке в 2024 году: где стоит их клеить и какой выбрать дизайн

Posted 15 мая, 10:29
Published 15 мая, 10:29
Modified 9 сентября, 23:01
Updated 9 сентября, 23:01
Дизайнеры произвели фурор в мире интерьера, предложив декорировать потолки в яркие цвета при помощи обоев. Это неожиданный тренд 2024 года, который можно повторить у себя дома.
Потолок часто называют пятой стеной, но ему не всегда уделяется должное внимание, оставляя его в белом цвете. Однако, это одна из самых больших площадей в комнате, которая практически не задействована. На сегодняшний день оклейка обоями — этот дизайнерский прием, который визуально увеличивает высоту, придает объем и цвет пространству.
Оклеить обоями можно любую комнату, в которой есть потолок, но есть несколько мест, где этот тренд работает лучше всего.
Одним из визуальных преимуществ обоев на потолке является создание фокусной точки для привлечения взгляда вверх. Это особенно эффектно в помещениях с высокими потолками, поскольку помогает визуально снизить их высоту, делая пространство более уютным.
Новомодный тренд, который вы только хотите попробовать и не уверены в результате, можно использовать в минимальных количествах. Безопаснее экспериментировать в небольших помещениях, поскольку не придется вкладывать много денег и впоследствии легче переделать ремонт.
Украсив спальню обоями вы придадите ей более интимный тон и индивидуальный характер. При выборе потолочных светильников можно выбрать два подхода. Сделать рисунок обоев центральным в дизайне спальни и выбрать встраиваемые светильники по периметру комнаты, либо привлечь внимание к смелому принту при помощи не менее яркой подвесной люстры.
Крупномасштабный принт на обоях в стиле фрески создает иллюзию потолка, расписанного вручную. Этот прием возвышает пространство и придает ему неподвластное времени качество.
Другие помещения, например, спальни и детские — еще одно отличное место, где можно попробовать этот тренд. Для более интересного эффекта выбирайте обои, которые осветляют пространство и создают контраст с цветом стен. Ищите рисунок, который актуален для детской, но при этом может расти вместе с обитателем комнаты.
Превратите потолок спальни в чистое голубое небо с помощью красивых обоев в небесном стиле. Этот дизайнерский прием откроет пространство и придаст ему ощущение открытости и воздушности. Выберите светлый принт с изображением птиц, чтобы придать ему причудливости.
Создайте визуальное напряжение, сочетая два контрастирующих цвета, чтобы создать смелое решение. Чтобы пространство не казалось загроможденным, используйте для отдыха глаз однотонные обои на стенах, мебель и аксессуары.
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