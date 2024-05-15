Необычные истории знакомств, которые вас удивят

Необычна и история Елены, которая работает флористом в своем цветочном магазине. Однажды к ней пришел мужчина и попросил помощи с выбором букета. Выяснилось, что он выбирает цветы для девушки, с которой познакомился в интернете, и у них планировалась первая встреча. Мужчина рассказал все, что знал о ней. Исходя из предпочтений девушки, Елена собрала букет. Мужчина приходил за букетами еще несколько раз. Через два месяца он вновь явился в магазин. Собранный Еленой букет он неожиданно подарил ей и пригласил девушку на ужин. При этом он сказал, что очень долго ходил на свидания в поисках «той самой», а она все это время была так близко.