Необычные истории знакомств, которые вас удивят

Posted 15 мая, 18:56
Published 15 мая, 18:56
Modified 9 сентября, 23:04
Updated 9 сентября, 23:04
Первая героиня — Маргарита. Она познакомилась с будущим супругом на кошачьей свадьбе. На сайте объявлений был найден подходящий кот, однако кошке Маргариты он не понравился. Зато та самая химия завязалась между хозяевами животных. Теперь друзья пары называют молодоженов «семейством кошачьих», пишет flacon-magazine.com.
История знакомства Алисы с будущим мужем похожа на начало триллера. Девушка поздним зимним вечером возвращалась домой. На улице в тот момент уже не было прохожих. Вдруг она заметила, что за ней идет мужчина. Ей показалось, что он преследует её, потому что он шел быстро и по тому же маршруту. Девушка поняла, что мужчина приближается и, испугавшись нападения, резко повернулась и начала бить его сумкой. Однако перед ней оказался не маньяк, а всего лишь живущий с ней в одном доме молодой человек. Выяснилось, что он просто очень спешил домой, поэтому ускорил шаг. Девушке стало стыдно, и в качестве извинения она предложила угостить его ужином. Так началась романтическая история, которая закончилась свадьбой.
Необычна и история Елены, которая работает флористом в своем цветочном магазине. Однажды к ней пришел мужчина и попросил помощи с выбором букета. Выяснилось, что он выбирает цветы для девушки, с которой познакомился в интернете, и у них планировалась первая встреча. Мужчина рассказал все, что знал о ней. Исходя из предпочтений девушки, Елена собрала букет. Мужчина приходил за букетами еще несколько раз. Через два месяца он вновь явился в магазин. Собранный Еленой букет он неожиданно подарил ей и пригласил девушку на ужин. При этом он сказал, что очень долго ходил на свидания в поисках «той самой», а она все это время была так близко.
Еще одна героиня подборки, Елизавета, познакомилась с женихом в очень неожиданном месте — в салоне для маникюра. Мужчина работал там nail-мастером. По словам Елизаветы, ей очень понравился дизайн ногтей, а также скорость и качество его работы. Но больше её впечатлил сам мужчина. Вместо чаевых девушка предложила выпить вместе кофе. Так и началась их история.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14